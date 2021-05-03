الإثنين 03 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

أيام زمان

«عاش مريضا آخر أيامه».. مأساة فى حياة عبدالسلام النابلسى

عبد السلام النابلسي
عبد السلام النابلسي

«عندما بدأت حياتي الفنية، الأدب ساعدني كتير والقلم ساعدني جدًا، على التوفيق بين الفن، من زمان يعني سنين طويلة، متسألنيش عددها كام، ففي الجهاد الأول مكنش في أفلام كتير، وكان لازم يكون فيه للمحترف شغل ثاني علشان يوفر متطلبات الحياة، يقدر يوازن بينها وبين الفن».

هكذا حكى الفنان عبدالسلام النابلسي أثناء وجوده في برنامج "نجوم على الأرض" الذي قدمته الإعلامية ليلى رستم، عن بداياته الفنية، ودراسته في الأزهر لمدة ثلاث سنوات، وحكاية والده الذي كان يعمل أديبا وقاضيًا.

وقال "النابلسي" إنه كان ينوي العمل بالصحافة، خاصة وأنه تميز فيها، بعدما أنشأ أول صفحة نقدية وفنية للسينما بجريدة "الأهرام".

واعترف الفنان عبدالسلام النابلسي بأن نشأته في عائلة تهتم بالعلم والأدب، ساعدته في أن يكون فنانًا ملتزمًا، خاصة وأنه كان من الفنانين الملتزمين الذين لا يشربون الخمر، مثلما كان الفنانون يوسف وهبي، فريد الأطرش، أنور وجدي، وأكد على أنه كان يؤدي الفروض الخمس باستمرار، قائلا:" أقسم لك بالله، إني بصلي باستمرار، وهذا شيء طبعا إنتم مش مصدقينه، إنما تأكدوا إن ده اللي بيحصل، إن أنا بصلي".

رحل عبدالسلام النابلسي متأثرًا بمضاعفات صحية نتيجة إصابته بمرض القلب، ولكنه لم يمرض طوال حياته إلا مرة واحدة، حينما أصيب بالتهاب الزائدة الدودية وتطلب إجراء جراحة عاجلة له.

وكان من المقرر أن يُجري النابلسي الجراحة بمستشفى الدكتور مورو باشا، وظلّ ماكثًا بها طوال أسبوع لإجراء التحاليل والفحوصات الطبية، ولكنه هرب من المستشفى قبل ساعتين من الموعد المحدد للعملية.

ونجح الدكتور علي المفتي، المشرف آنذاك على علاج حالته الصحية، في الإمساك به وإعادته بالقوة إلى المستشفى لإجراء الجراحة حفاظًا على سلامته.

ورغم إشادة "النابلسي" بصوت الفنانة اللبنانية، إلا أنه وجه نقده للأخوين، عاصي ومنصور "الرحبانية"، لأنه رأى أنهما حولا صوت فيروز إلى صوت مصطنع.

وقال الفنان الراحل عبد السلا النابلسي، أن الفنانة فيروز اشتهرت بصوتها الطبيعي في بداية مسيرتها الغنائية، لكن بسبب الرحبانية، تحول صوتها للمصطنع، لكنه على الرغم من انتقادهما، أبدى حبه لهذا الصوت المصطنع، وقال: "ومن حبي لها، أريدها أن تنطلق وتحلق وأسمع منها الشعر العربي كما تغنيه طربًا".

واعترف "النابلسي" أنه لو كان لديه السلطة والحكم، لحاكم الأخوين عاصي ومنصور على ما فعلاه بصوت فيروز.

عبد السلام النابلسي القلب الفنانة فيروز وفاة جارة القمر

الأكثر قراءة

أسرة مريض مصاب بكورونا تعتدي بالضرب على طاقم مستشفى المبرة بالمحلة

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

«الصحة»: تسجيل 1051 إصابة جديدة بكورونا.. و67 حالة وفاة

سعر الدرهم الإماراتى اليوم الإثنين 3-5-2021

كل ما تريد معرفته عن مسلسل النمر ومواعيد عرضه على جميع القنوات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

وائل لطفي يكتب: المظلومية الكاذبة

ياسمين الخطيب تكتب: «أنتِ طالق».. لعبة نيوتن يُعيد طرح السؤال

د.أحمد الخميسى

إسماعيل يس.. الطيبة والفن

د.ابراهيم مجدي

النفسية فى زمن الوباء.. «أكل العيش» يهزم الخوف

صور

حفلة مدحت صالح في الأوبرا

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

محطة تل أبيب

المزيد

فقه بني إسرائيل (8)..أسرار الكابالا.. كيف تنظر الصوفية اليهودية إلى الله؟

حداد عام فى إسرائيل على قتلى حادث الحفل الدينى

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة