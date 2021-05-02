إفريقيا تسجل 4 ملايين إصابة و122 ألف وفاة بكورونا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الأحد، تسجيل الدول الأعضاء 4 ملايين و536 ألف إصابة مؤكدة، و122 ألف حالة وفاة بسبب فيروس "كورونا" المستجد، فيما تعافى 4 ملايين و110 آلاف شخص.

وأوصت المراكز الإفريقية في بيان اليوم- الدول الأعضاء بالاستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات "كورونا"، وترصد المتلازمات مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الإفريقية تدعم كافة البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضا إلى بناء القدرة للحد من أعباء الأمراض على القارة.

وفي اليابان أعلنت وزارة الصحة اليابانية أن حالات الإصابة الشديدة بفيروس كورونا المستجد؛ سجلت رقمًا قياسيًا في البلاد ووصلت إلى 1050 حالة.

وقالت الوزارة حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم الأحد إن الرقم يمثل أكبر حصيلة إصابات شديدة بالفيروس على الإطلاق في اليابان، متجاوزًا الـ 1043 إصابة بالغة التي تم تسجيلها خلال وقت سابق في الـ 27 من شهر يناير الماضي.

ويتلقى المرضى العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة أو على أجهزة التنفس الصناعي.

وسجلت محافظة أوساكا الواقعة غربي البلاد التي تعد بؤرة انتشار للمرض في البلاد 1057 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ويعد اليوم هو السادس على التوالي الذي يتجاوز فيه عدد الحالات الـ 1000 حالة.

فيما سجلت العاصمة طوكيو، 869 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس خلال نفس الفترة، وتعد تلك المرة الأولى خلال أكثر من 3 أشهر الذي يتجاوز فيها العدد الـ 800 إصابة.

بينما في الأردن فقد أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، 824 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا، و3 آلاف و509 حالات شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة وفقا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) أن إجمالي حالات الإصابة ارتفع إلى 712 ألفا و901 حالة، والوفاة إلى 8 آلاف و897 حالة، والشفاء إلى 688 ألفا و519 حالة.