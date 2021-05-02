الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لخلاف على سعر هاتف.. حجز المتهم بقتل شاب في حلوان

حجز
حجز

أمرت نيابة حلوان اليوم الأحد، بحجز عاطل متهم بإطلاق النار على شاب بسبب هاتف محمول بمنطقة كفرالعلو 24 ساعة على ذمة تحريات الأجهزة الأمنية بالقاهرة.

وكشف المتهم خلال التحقيقات، عن تفاصيل ما حدث من المتهم حيث أقر المتهم بارتكاب الواقعة، موضحًا أنه اشترى من المجني عليه هاتف محمول، واتفق على دفع ثمنه عقب أسبوع ولكنه لم يستطع تنفيذ الاتفاق، وأوضح أن المجني عليه كان يطارده بسبب الأموال، ويوم الواقعة ذهب لمنزله وألقى عليه حجارة وسب والداه فغضب وأطلق عليه النيران.

قررت النيابة تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطلق ناري في الصدر أسفر عن الوفاة في الحال.

تلقى المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة «ي. ع»، 20 سنة، مصابًا بطلق ناري، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة «أ. س»، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفرالعلو.

تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتبين أنه فرد خرطوش محلي الصنع، وبمناقشة المتهم تبين أنه قام بأخذ هاتف محمول من الضحية، وماطله في دفع ثمنه فنشبت بينهما مشاجرة، وقام بقتله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

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