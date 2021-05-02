الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«حكم حبس نهائي ضدها».. هروب الراقصة جوهرة من الغردقة

الراقصة جوهر في الغردقة
الراقصة جوهر في الغردقة

كشفت مصادر لـ"الدستور" عن هروب الراقصة الاستعراضية ايكارترينا اندريفا الشهيرة باسم “جوهرة” من أحد الفنادق بوسط مدينة الغردقة، مساء أمس السبت، بعد علمها أن أجهزة الأمن تبحث عنها.

وأشارت المصادر إلى أن الراقصة جوهرة صادر ضدها حكم نهائي بالحبس سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور في القضية رقم 2585 لسنة 2018، جنح الجيزة، حصر حبس 974 لسنة 2019 قسم الجيزة، موضحة أن المتهمة استأنفت على الحكم  برقم 32451 لسنة 2019 والذي تم تأييده. 

كانت الراقصة جوهرة نشرت صورا لها داخل ساحة مسجد الميناء بالغردقة ما أثار جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وجاءت تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسلب مهاجمين الراقصة ومسؤولي المسجد بسبب واقعة التصوير.

«أوقاف البحر الأحمر» تعلق على ظهور الراقصة جوهر بمسجد في الغردقة

وأكد مصدر مسؤول لـ الدستور"، بمديرية أوقاف البحر الأحمر أن واقعة التصوير التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي لاعلاقة لهم بها، مؤكدًا أن الصور المتداولة تم التقاطها في فناء ساحة الانتظار خارج المسجد وليس داخله كما يُقال، مشيرًا إلى أن المسجد مفتوح من الخارج كمزار سياحي ويتم وضعه على خريطة الزيارات السياحية ويأتي له سياح من مختلف الجنسيات. 

وأضاف المصدر، أن المسجد يُخصص أماكن لتغيير الملابس وارتداء الزي الاسلامي للسياح قبل دخولهم لساحة المسجد والالتزام بالقرارات المنظمة لجدول زيارة السياح وتحركاتهم داخل المسجد ويرافقهم خلال الزيارة أحد العاملين بالمسجد إلى جانب المرشد السياحي.

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حكم حبس الراقصة الحبس سنة راقصة الجيزة الراقصة جوهرة هروب

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