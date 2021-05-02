«بط مساء وكحك في الصباح».. سفرة المسيحيين بعيد القيامة المجيد

يحتفل المسيحيون، اليوم الأحد، في جميع دول العالم بعيد القيامة المجيد، وهو العيد الأكبر الذي يأتي بعد احتفالات أسبوع الآلام، ولهذا اليوم طقوسه الخاصة في تحضير سفرة الطعام الذي يبدأ تناوله من بعد حضور القداس يوم سبت النور مساء وتدق الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وهناك عدد من المأكولات الأساسية التي تكون موجودة على سفرة إفطار جميع المسيحيين ولا يمكن الاستغناء عنها وهي:

مقلوبة باللحمة:

يحب دائما المسيحيين تناول مقلوبة باللحمة المفرومة من الأرز والباذنجان والعيش المحمص مع صوص بالثوم والخل.

الحلويات الشرقية:

في هذا اليوم يتم شراء بسكويت وكحك العيد من محلات الحلويات.

البط والأوز:

الأساس في هذا الصيام هو تناول اللحوم بجميع أنواعها والأسماك، ويكون البط دائما ما يزين المائدة نظراً لمذاقه الشهى وإقبال الكثيرين على تناوله.

الفتة باللحمة:

أما الفتة باللحمة فهى من الوجبات الأساسية التى يقبل عليها الكثيرون، خاصة أن الفتة من الأكلات المصرية الأصيلة التى تمتلك نكهة شرقية خاصة بالدقة واللحم و الثوم .

المكرونة بالبشاميل:

تعتبر المكرونة بالبشاميل ومشتقاتها مثل اللازنيا و النجرسكو من الأكلات التى يقبل عليها جميع الأقباط بعد الصيام الكيير، لما بها من مذاق اللحوم أو الدجاج بالإضافة إلى الجبن المميزة مثل الموتزريلا فبالتالي بعا كل ما كان ممنوع اثناء الصيام.

الحمام:

دائما يكون الحمام المحشى له نصيب الأسد على جميع موائد الإفطار التى يقبل أصحابها على أنواع الطيور و اللحوم الشهية بعد غياب يدوم لـ ٤٥ يوم.

الديك الرومى:

كما تناول الديك الرومى يكون هو الاساسي على مائدة الإفطار ولكن تلك العادة يعتبرها مسيحيين الغرب عادة غربية، إلا أن المسيحيين فى مصر و الوطن العربي يعتبروه من الأساسيات على مائدة الإفطار و تتبيله من قبلها بيون بشرائح البرتقال و التوابل المختلفة.

محشى ورق العنب والنواشف:

يجب وجود أطباق المحاشى بجميع أنواعها من ورق العنب بجانب الحمام أو البط، بالإضافة على بعض النواشف مثل الدجاج البانيه أو الجلاش باللحم المفروم.