الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

سكرتير عام مطروح يتابع التزام المواطنين بارتداء الكمامات (صور)

جولة سكرتير عام مطروح
جولة سكرتير عام مطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الأحد، تنفيذ  كافة الإجراءات والقرارات  الاحترازية والوقائية التى اتخذتها الدولة خلال الاجازة الحالية لعيد القيامة وشم النسيم  بكافة مدن ومراكز المحافظة  مع  التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية والاحترازية  والقرارات التى اخذتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا. 
 

وقام اللواء أشرف ابراهيم السكرتير العام لمحافظة مطروح بالمرور على مشروع نقل الركاب لليوم الثانى لمتابعة سير العمل وسير مواعيد الاتوبيسات مع التاكد من إرتداء الكمامات قبل ركوب المواطنين.  


كما قام سكرتير عام مطروح بالمرور على عدد من  الشواطئ  بمدينة مرسي مطروح والاطمئنان على خلوها من المواطنين تنفيذا لقرار إغلاق الشواطئ العامة والمتنزهات وعدم وجود اى تجمعات للمواطنين حرصا على سلامتهم والتزاما  بقرارات مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا. 

 

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قد أعلن في بيان اعلامي سابق له، عن  استمرار إغلاق جميع الشواطئ العامة  والمتنزهات بمطروح  خلال الاحتفالات بأعياد شم النسيم، مشددا على متابعة رؤساء مركز المدن بالتنسيق مع  جميع الجهات المعنية مدى الإلتزام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المنشأت العامة والحكومية ووسائل المواصلات العامة. 

 

وأكد محافظ مطروح علي  استمرار تكثيف جهود النظافة والتطهير والتعقيم بالمنشاءات العامة والحكومية بجميع مدن المحافظة  والمرور الدورى من خلال اللجان المعنية على  الفنادق و الكافتيريا  والمولات التجارية  وغيرها لمتابعة تطبيق الاجراءات الاحترازية وتوقيع محاضر المخالفات والغرامات الفورية على المخالفين، بالإضافة إلي  منع اى صور للتجمعات حرصا على سلامة المواطنين  والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .


وناشد محافظ مطروح  جميع المواطنين بالتعاون في الالتزام بتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية خاصة ارتداء الكمامة والتباعد الإجتماعى حرصا على سلامتهم ،مع استمرار حملات التوعية والارشادات بطرق الوقاية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. 

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محافظ مطروح سكرتير عام مطروخ مشروع نقل الركاب ارتداء الكمامات مطروح

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