برلمانية تقترح كتابة الروشتات الطبية إلكترونيًا بدلًا من خط اليد

تقدمت ولاء التمامي عضو مجلس النواب، اليوم، بطلب إبداء اقتراح برغبة إلى الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بكتابة روشتات المرضى إلكترونيًا بدلًا من كتابتها بخط اليد لتلافى الآثار الجانبية الناجمة عن قراءة الروشتة بشكل خاطئ.

وأشارت ولاء التمامي إلى أن الروشتة تُعد أولى خطوات العلاج، غير أنها قد تصبح كارثة تهدد حياة المريض، إذا كانت مكتوبة بخط سيئ وتعثر الصيدلى في قراءتها أو تشابهت عليه الأحرف فصرف دواء وعقار للمريض غير الذي يقصده الطبيب، فإذًا الحل الجذري يكون بالروشتة المطبوعة إلكترونيًا.

ولفتت إلى أن الروشتة المطبوعة تحمي المريض من أي لبس قد يحدث لأحد العاملين، غير المتخصصين، في الصيدليات أثناء قراءة روشتة طبيب بخط اليد.

وتابعت: "لا يخفى على أحد أن صيدليات مصر تعج بالمساعدين من حملة المؤهلات المتوسطة، وغير المؤهلين بالمرة للتعامل مع أي وصفة طبية؛ ويسعون لإحضار الدواء المدون بها، دون أي مراجعة من الصيدلي المختص".

واستعانت النائبة ولاء التمامي في مطلبها، بدراسة علمية صادرة حديثًا من المعهد الوطني لكلية الأطباء في الولايات المتحدة، تشير إلى أن الأخطاء الناتجة عن صرف روشتات الأدوية المكتوبة بخط اليد من أطباء، بشكل غير مفهوم، تتسبب في وفاة نحو ٧ آلاف شخص سنويًا في أمريكا، كما أن نحو نصف مليون شخص يعانون إصابات سنوية بسبب الدواء الخطأ.

وكانت الدكتورة ولاء التمامي، عضو مجلس النواب، ققد حذرت من تناول الشعرية سريعة التحضير «النودلز»، لما لها من تأثير خطير على صحة المواطنين وتحديدا الأطفال، بحسب قولها.

وطالبت ولاء التمامي في تصريحات لـ«الوطن»، بالتحرك العاجل من جانب وزارتي الصحة والتجارة، للتحقيق في الأمر، ووقف تداول المنتج في الأسواق المصرية لما يسببه من أضرار صحية.

وعدّدت «التمامي» المخاطر الصحية لهذه الوجبة الشعرية سريعة التحضير، قائلة إنها تتسبب في ضمور الأعصاب، نظرا لاحتوائها على مادة الصوديوم أحادي الجلوتامات، وهي مادة تستخدم لإضافة النكهة في العديد من الأطعمة المصنعة، ومؤثرة جدا على الأعصاب، أما الأمر الثاني فوجبة الشعرية سريعة التحضير تخلو من أي عنصر غذائي مفيد للجسم.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن الشعرية سريعة التحضير «النودلز» بها نسب عالية جدا من الدهون والأملاح والتوابل الرافعة لضغط الدم، الأمر الذي من شأنه التأثير على القلب، فضلا عن الأضرار الأخرى التي تطال بقية أعضاء الجسم، كما أنها تحتوي على نسبة عالية جدا من السعرات الحرارية والدهون والمواد الحافظة والصوديوم والألوان الصناعية، ما يسبب تأثيرات سلبية على الصحة.