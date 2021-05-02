استطلاع: حزب رئيس وزراء الهند يخسر 4 ولايات بسبب تفشي كورونا

أظهر استطلاع رأي جديد، اليوم الأحد، أن حزب رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي يخسر 4 ولايات بسبب تفشي كورونا.

وظهر الحزب الحاكم في الهند اليوم الأحد، متراجعا في انتخابات إقليمية رئيسية، تعد مقياسا لشعبية رئيس الوزراء ناريندار مودي وما إذا كانت إساءة حكومته التعامل مع أزمة فيروس كورونا يمكن أن تلحق ضررا بحظوظها السياسية.

وحقق حزب مؤتمر ترينامول لعموم الهند الذي تنتمي له ماماتا بانيرج رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية، تقدما بـ 213 مقعدا، في حين حصل مرشح حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، حزب مودي، على 77 مقعدا، وفقا لما ذكره الموقع الإلكتروني للمفوضية الانتخابية.

وتعد الانتخابات في البنغال الغربية الأكثر أهمية بين الانتخابات التي أجريت في ولايات تاميل نادو وآسيام وكيرالا بالإضافة إلى منطقة بودوشيري الاتحادية، ومازال يجرى فرز الاصوات بها.

وكان حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم قد نظم حملة انتخابية مكثفة في البنغال الغربية، التي تعد معقل المعارضة لمودي، من أجل الإطاحة ببانيرجي التي تتولى منصب رئيسة وزراء الولاية لفترة ثانية.

وعلى الرغم من ارتفاع حالات الاصابة والوفيات بفيروس كورونا، نظم مودي وساسة آخرون مسيرات حاشدة في أنحاء الولاية، وهو ما يقول المنتقدون أنه ساعد على نشر الفيروس.

وفي ولاية آسام، من المرجح أن يتمكن الحزب الحاكم من الحفاظ على سلطته، على الرغم من أدائه الضعيف مقارنة بالانتخابات السابقة.

وفي ولايتي كيرالا وتاميل نادو، تقدم ائتلاف يساري وحزب درافيدا مونيترا كازاجام على التوالي، وهما من منافسي الحزب الحاكم.

وتعد انتخابات الولايات أكبر ممارسة انتخابية تشهدها الهند منذ بداية الجائحة.

وسجلت الهند اليوم أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا بلغت 3682، بعدما سجلت أمس السبت أعلى حصيلة إصابات بالفيروس تجاوز 400 ألف حالة.

وأعلنت الشركة الهندية لمختبرات الأدوية "دكتور ريدي" أنها تستعد لإطلاق حملة تطعيم ضد فيروس كورونا في غضون العشرة أيام القادمة بلقاح "سبوتنيك V" الروسي.



ونقلت وكالة "تاس" اليوم الأحد، عن مسؤول رفيع في الشركة، أنه تم استلام الدفعة الأولى من لقاح "سبوتنيك V".



وأوضح المسئول أن الهند تنتظر وصول الدفعة الثانية من هذا اللقاح الروسي، مشيرا إلى أنه من الضروري القيام بإجراءات الفحص والتبثت من الجودة قبل البدء في التطعيم.



وتعاني الهند من ارتفاع قياسي في عدد الإصابات بفيروس كورونا، حيث سجلت في آخر حصيلة يومية أمس السبت أكثر من 400 ألف إصابة و3500 حالة وفاة بسبب الوباء.



وبلغ إجمالي الإصابات في الهند منذ بدء تفشي الوباء أكثر من 19 مليون إصابة وتجاوزت حصيلة الوفيات الـ 211 ألف حالة وفاة حتى الآن.



ومن جهتها، اكدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية، المتخصصة في الشئون الدولية والاستراتنيجية، أن ما يحدث في الهند الآن أكبر من مجرد أزمة صحية بسبب تفشي وباء كورونا، بل هو مذبحة عجّل بها سلوك زعيمها «ناريندرا مودي» المولع بنفسه.

وقالت المجلة، إن رئيس الوزراء الهندي مودي أعلن انتصار بلاده على فيروس كورونا في كلمة ألقاها في قمة افتراضية للمنتدى الاقتصادي العالمي في 28 يناير من العام الحالي، ادّعى فيها أن الهند أنقذت «البشرية من كارثة كبيرة باحتواء فيروس كورونا بطريقة فعالة».