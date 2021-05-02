ري قنا: الاستعداد للمرحلة الثانية من مشروع تبطين الترع

كشف المهندس صبري مختار، وكيل وزارة الري بمحافظة قنا، أن إدارات الري بمختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة التسع، تسعى جاهدة خلال الفترة الحالية، من أجل الانتهاء من مشروع تبطين الترع، الذي أعلن عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ فترة قريبة.

وقال وكيل وزارة الري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إن مشروع تبطين الترع سيخدم الألاف من المزارعين في جميع أنحاء مدن ومراكز محافظة قنا، لافتًا إلي انه يتم تنفيذ المشروع على مراحل مختلفة بالمحافظة، وذلك وفقًا لجدول زمني من أجل الانتهاء من تبطين مختلف الترع والمصارف، بهدف القضاء على مشكلات نقص مياه الري.

وأشار وكيل الوزارة في سياق تصريحاته، أنه قد تم البدء منذ فترة في تبطين الترع بمدن ومراكز قوص وقنا ونجع حمادي، وذلك بتكلفة مالية ضخمة، موضحًا إلي ان هنالك ترعًا ومصارف، قد تم الانتهاء من تبطينها، وهناك ترع أخري يجري العمل فيها، مؤكدًا أن المرحلة الأولي من التبطين قد أنتهت ويجري الإستعداد لتبطين الترع ضمن المرحلة الثانية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، قد وجه منذ أقل من شهر، بالتوسع فى مشروع تبطين وتأهيل الترع، وتوفير الموارد لهذا الغرض، فى إطار مبادرة حياة كريمة، نظرًا للمردود البيئى والاقتصادى للمشروع، ومساهمته فى توفير مياه الرى وزيادة الإنتاجية الزراعية.

وطالب الرئيس، خلال لقائه، مع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتوسع فى تعميم نظم الميكنة والتحديث الإلكترونى لمنظومة الخدمات الحكومية، استغلالًا للجهود الحالية لتطوير الريف، فى إطار مبادرة حياة كريمة، خاصة فى المجالات الحيوية؛ مثل الخدمات الطبية والمستشفيات والمنشآت الصحية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، باستعراض الاجتماع، التوجهات العامة لخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2021/2022.