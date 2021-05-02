تمزق طبلة الأذن.. الأسباب والأعراض والعلاجات الفعالة

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طبلة الأذن هي شريحة رقيقة من الجلد يتم شدها تمامًا مثل الطبلة، وهي تحافظ على أذنك الداخلية الحساسة جدًا من العالم الخارجي.

كما أن طبلة الأذن تهتز عندما يضربه الصوت، ويرسل المعلومات إلى الدماغ عن طريق العظام الدقيقة في الوسط والعصب السمعي.

ويعرف في المجال الطبي باسم "الغشاء الطبلي" ، وقد ينتهي الأمر بثقب طبلة الأذن، فعندما فإن يسمى بـ "تمزق طبلة الأذن".

ووفقًا لما ذكره موقع " healthybuilderz" الطبى، فإن تمزق طبلة الأذن ليس بالأمر الجيد، حيث يمكن أن تدخل البكتيريا في الأذن الوسطى، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالكثير من الأمراض.

وفي بعض الحالات، يمكن أن يؤدي تمزق طبلة الأذن إلى فقدان السمع، عندما يكون الانثقاب شديدًا، تكون الجراحة على الأرجح هي العلاج.

الأسباب والأعراض الأكثر شيوعًا لتمزق طبلة الاذن:

هناك عدد من الأشياء التي يمكن أن تسبب تمزق أو ثقب طبلة الأذن، أحدها هو التهاب في الأذن، وهو أمر شائع جدًا عند الأطفال، حيث يتجمع السائل خلف طبلة الأذن مباشرةً، ويمكن أن يؤدي الضغط الذي يمارسه السائل المتراكم إلى كسر طبلة الأذن.

ومن الأسباب الأخرى لتمزق طبلة الأذن هو الصدمة أو الإصابة، فقد يؤدي أي تأثير على الأذن أو بالقرب منها إلى تمزق طبلة الأذن، وهو من الامور الشائعة للأشخاص الذين يمارسون الرياضة.

يعتبر فقدان مؤقت للسمع أو انخفاضه عند تعرض طبلة الأذن للتمزق العرض الأكثر شهرة فمن الممكن أيضًا أن تسمع صوت طنين أو رنين في أذنك.

العلاجات الفعالة لمشكلة تمزق طبلة الأذن:

عادة لا تتطلب الحالات الخفيفة من تمزق طبلة الأذن أي علاج على الإطلاق، فعادة، يمكن أن تلتئم طبلة الأذن من تلقاء نفسها في غضون شهرين.

وإذا كان الألم موجودًا، فقد يعطيك الطبيب مسكنات للألم في المنزل، ويمكنك الاعتماد على وضع كمادات دافئة وجافة على الأذن المصابة.

ويمكن وصف المضادات الحيوية إذا كان سبب المشكلة هو التهاب الأذن، حيث يصف الطبيب المضادات الحيوية عن طريق الفم أو قطرات الأذن.

في بعض الحالات، قد يكون هناك ما يبرر إصلاح طبلة الأذن جراحيًا، حيث يتضمن ذلك استخدام الأنسجة التي تم الحصول عليها في مكان آخر من الجسم كرقعة للثقب أو كسر طبلة الأذن.