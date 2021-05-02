وزير الزراعة يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن جميع العاملين والقيادات بالوزارة أرسل برقيـة تهنئـة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد القيامة المجيدة داعيا المولى تبارك وتعالى أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على قداسته وجميع المصريين بالخير واليمن والبركات وأن يحفظ بلدنا الغالية وشعبها ومؤسساتها وقيادتها من كل سوء ومكروه".

وكان قد أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توجيهاته الى الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديرياتها بالمحافظات بتشديد الرقابة وتكثيف حملات المتابعة والتفتيش على مواقع تصنيع وبيع وتداول الاسماك الطازجة والمجمدة والمملحة والمدخنة بمناسبة شم النسيم

من ناحيته، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية إن الهيئة تواصل حملات التفتيش المفاجئة على محلات بيع اللحوم والدواجن والأسماك ومصانع منتجات اللحوم خلال الإجازة وأعياد الربيع وشم النسيم، مؤكدا إلى أن الأولوية الأولى للحملات التفتيشية هي ضمان تداول منتجات غذائية آمنة لحماية الصحة العامة للمواطنين.

‏من ناحيته، قال الدكتور حاتم كمال مدير مديرية الطب البيطري بالغربية إن حملات التفتيش على منافذ بيع الأسماك والفسيخ والرنجة خلال الثلاثة أيام الماضية أسفرت عن ضبط ٢٣٥٠ كجم اسماك مدخنه( رنجة ) وأسماك مجهزه للتصنيع (هارنح ) غير صالحة للاستهلاك الآدمي و ٢١٥٠ كجم اسماك مدخنة (رنجة) وأسماك مجهزه للتصنيع (هارنح ) يشتبه بصلاحيتها للاستهلاك الآدمي وتم التحفظ عل جميع المضبوطات وتحريزها واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة والتحفظ عليها لحين صدور قرار النيابة المختصه في ذلك.

كما صرح الدكتور أحمد صالح مدير مديرية الطب البيطري بمحافظة أسوان بأن أطباء إدارة المجازر بالمديريه قاموا بحملة تفتيش مكثفة ومكبرة على محلات بيع الأسماك والفسيخ للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.