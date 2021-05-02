الأحد 02 مايو 2021
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مصر

وضح الفرق بين الإصابة والعدوى

هل يصاب مريض كورونا بالفيروس 3 مرات.. «صدر القصر العيني» يجيب

فيروس كورونا
فيروس كورونا

علق الدكتور أيمن السيد سالم، أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة، على إعلان الإعلامي أسامة منير إصابته بفيروس كورونا للمرة الثالثة، قائلا أن المسحة تحدد وجود المادة الوراثية ولا تحدد الفيروس الحي القادر على إحداث الأعراض والمرض، وقد تكون بقايا الفيروس الموجود في المرة الأولى والثانية هي التي لا زالت متواجدة في إفرازات وسوائل جسم المرضى بصفة عامة.

- الفرق بين المرض والعدوى

وأوضح أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني، أن هناك فرق بين المرض وبين العدوى، فمن الممكن أن تحدث العدوى ولا تحدث أعراض المرض وبالتالي تكون فقط انتقال العدوى يحمل معه درجة من درجات المقاومة من المناعة، مضيفا أن الإصابة بالفيروسات بصفة عامة يتلوها درجة عالية من المناعة وليست درجة قليلة، والمعروف بخصوص فيروس كورونا المستجد يتلوه درجة عالية من المناعة التي تمنع الإصابة مرة ثانية لمدة تطول 6 شهور، و وجود حالات مؤكدة من معامل معروفة ومشهورة ليس معناه إعادة الإصابة بكورونا لمرة أخرى إنما تكون من بقايا الفيروس السابق أو من سلالة أخرى ويكون لدى جسم الإنسان مناعة جزئية من الإصابة السابقة.

وأشار "سالم"، إلى أن هناك احتمال لإعادة الإصابة بفيروس كورونا بنفس الفصيلة من سلالة أخرى، وتكون مصحوبة بدرجة مناعة أخرى، فإذا أصيب بسلالة "أ" تتلوها مناعة لمدة طويلة، ولكن مناعة قليلة للسلالة "ب" وقد تكون الحالة خفيفة جدا، كما يمكن الإصابة مجددا ولكن نادرا حدوثها بأعراض جديدة، لافتا إلى أنه للتأكد من الإصابة بفيروس كورونا سيطلب الطبيب من المريض الذي لديه أعراض "الكحة، السعال، الحمى، ارتفاع الحرارة، العطس، الزكام، الإفرازات" عدم التعرض للآخرين وعزل نفسه حتى يتماثل للشفاء نهائيا.

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