تقرير بريطاني: مطالبات باستقالة بوريس جونسون إثر مزاعم فساد

طالب عضو بارز بحزب المحافظين، رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، بضرورة الاستقالة لو كان قد انتهك القواعد الوزارية بشأن تجديد سكنه فى داونتنج ستريت، فى ظل قائمة متنامية من المزاعم الفساد فى المحافظين.

وأكد زعيم حزب المحافظين الأسكتلندى، دوجلاس روس، أنه يجب على جونسون التنحى إذا تم انتهاك القواعد، بعد أن قال الأمر نفسه لزعيمة الحزب القومى الأسكتلندى نيكولا يتروجين فى وقت سابق هذا العام، وفقا لما ذكرته صحيفة الإندبندنت البريطانية.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع تفوق حزب المحافظين فى استطلاعات الرأى هذا الأسبوع بعد شهر من الفضائح التى تعرضت لها حكومة جونسون.

وأظهر استطلاع جديد للرأى أجرته صحيفة الأوبزرفر، اليوم الأحد، انخفاض تقدم حزب المحافظين من 11 نقطة إلى خمس نقاط فقط قبل أيام من انتخابات محلية ستعقد هذا الأسبوع.

ومن بين المزاعم الأخيرة حول الفساد، ما قيل بأن المانحين المحافظين طلب منهم دفع تكاليف مشكوك فيها، بما فى ذلك رسوم مريبة لجونسون وأيضا أتعاب لمدربه الشخصى.

فيما تلقى أحد أعضاء البرلمان من حزب المحافظين لم يكشف عن هويته شكوى من أحد المؤيدين الذين طلب منهم رسوم رعاية لابن جونسون ويلفريد البالغ من العمر عاما واحدا، وفقا لصحيفة التايمز البريطانية.

ووفقا للصحيفة البريطانية، فإن المانح قال للنائب "لا أمانع فى دفع ثمن المنشورات، لكنى مستاء أن يطلب منى الدفع مقابل مسح مؤخرة ابن رئيس الحكومة".

وفى السياق ذاته، قال دومنيك راب، وزير الخارجية البريطانية إنه لا يعرف ما إذا كان طلب من المانح ذلك حقا.

وقال راب فى تصريحات لسكاى نيوز البريطانية" ليس لدى فكرة، لم نجرى محادثات مثل هذه مع رئيس الحكومة، لا أستطيع أن أعلق على كل نميمة تنشر فى الصحف".