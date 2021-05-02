وزير خارجية كوريا الجنوبية يتوجه إلى بريطانيا

غادر وزير خارجية كوريا الجنوبية تشونج-إيوي-يونج البلاد، اليوم الأحد، متجهًا إلى بريطانيا لحضور اجتماع وزراء خارجية وتنمية دول مجموعة السبع الذي سيعقد في لندن في الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري.

وقالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية- حسبما ذكرت هيئة الإذاعة الكورية (كيه بي إس)- إن تشونج سيغادر ظهر اليوم إلى بريطانيا من مطار إنشيون الدولي.

ووجهت دعوة إلى كوريا الجنوبية لحضور الاجتماع كضيف بالإضافة إلى عدة دول أخرى.

وتقول تقارير: إن تشونج سيشارك بشكل شخصي في اجتماعات وزراء الخارجية في لندن المقررة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين حيث من المتوقع أن يناقش المشاركين الوضع الحالي لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، والصحة واللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، وقضية تغير المناخ، والتعليم والمساواة بين الجنسين.

ومن المقرر أيضًا أن يعقد وزير خارجية كوريا الجنوبية لقاءات ثنائية على هامش الجلسة مع نظيره الأمريكي والبريطاني والهندي ونظراء أوروبيين.

وهناك تكهنات مثارة حول احتمالية أن يعقد تشونج اجتماعًا ثنائيًا مع نظيره الياباني توشيميتسو موتيجي، مع/ أو اجتماع ثلاثي مشترك مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن قبل أن يعود إلى البلاد يوم السبت المقبل.

وأفادت وزارة الخارجية البريطانية في بيانها بأن هذا الاجتماع المقرر عقده في الفترة من غد الإثنين 3 إلى 5 مايو، سيوفر "فرصة حاسمة لتنشيط الدبلوماسية وجاهيًا والسعي لتأسيس نهج مشترك بين أبرز الدول الديمقراطية في العالم، بشأن التوفير العادل للقاحات كوفيد-19".

كذلك ستشمل المناقشات تعليم الفتيات ومكافحة التغير المناخي والوقاية من انعدام الأمن الغذائي.