مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش الحلقة 20.. نجيب يجري تحليل dna

تفاصيل الحلقة 19 من مسلسل نجيب زاهي زركش

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض الحلقة 20 من مسلسل نجيب زاهي زركش للنجم يحيى الفخراني والمعروض خلال السباق الرمضاني الحالي.

ونستعرض خلال هذا التقرير مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهي ذركش والذي أوشك على نهايته حيث يتبقى أيام قليلة على نهاية شهر رمضان .

قنوات عرض مسلسل نجيب زاهي ذركش في رمضان

ويعرض مسلسل نجيب زاهي زركش من خلال عدد من القنوات الفضائية في رمضان وهي قنوات ON و on دراما و dmc و dmc دراما ومنصة WATCH iT ومنصة Shahid VIP وكذلك قناة art الفضائية.

مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش على قناة dmc

يعرض مسلسل نجيب زاهي زركش بشكل يومي في رمضان عبر شاشة قنوات dmc في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً وتتم إعادته مرتين في اليوم حيث يعاد في المرة الأولى الساعة العاشرة والنصف ثم يعاد مرة أخرى في تمام الساعة السابعة والربع صباحا

مواعيد عرض مسلسل نجيب زاهي زركش على قناة ON drama

يعرض على شاشة ON drama فى الساعة 9:00 مساء، ويعاد المرة الأولى فى الساعة 5:00 صباحاً بينما يعاد في المرة الثانية الساعة 1:00 صباحاً.

أحداث الحلقة 19 من مسلسل نجيب زاهي زركش

شهدت الحلقة 19 من مسلسل نجيب زاهى زركش للنجم يحيى الفخراني العديد من الاحداث الشقيقة حيث أعادت ليالي والتي تقوم بدورها الفنانة نهى عابدين خزينة نجيب زاهي زركش التي سرقتها بمعاونة زوجها وقامت ليال بذلك بعد أن وجدت ان الخزنة لا يوجد بها سوي بعض الأوراق ولا يوجد بها أي أموال او مجوهرات حيث فشلت في فتحها .



كما شهدت الحلقة 19 من مسلسل نجيب زاهي زركش أيضا انهيار كريم عفيفي والذي يؤدي شخصية سعد ضمن أحداث المسلسل بعد أن اكتشف أن علاء زينهم ليس والده وحنان سليمان ليست والدته بل أنهما قامت بتربيته فقط بعد أن وجدوه في الشارع فقاموا باحتضانه وتربيته وسط بناتهم وهو ما أصابه بحالة انهيار شديدة.

فيما قرر نجيب زاهي زركش عمل تحليل dna لكلا من كريم عفيفي وإسلام إبراهيم لمعرفة من يكون ابنه الحقيقي.

أبطال مسلسل نجيب زاهي زركش



يشارك في مسلسل "نجيب زاهى زركش" للنجم يحيى الفخرانى عدد كبير من النجوم منهم هالة فاخر وأنوشكا، وشيرين، ورنا رئيس، ونهى عابدين، وكريم عفيفى، وإسلام إبراهيم، ومحمد محمود، ومحمد يسرى، وتميم عبده، ومحمد الصاوى، وفتوح أحمد، وعدد آخر من الفنانين الشباب، والعمل تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج شادى الفخرانى وإنتاج سينرجى.