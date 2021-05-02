حملة مكبرة بالشوارع والمقاهي لضبط الشيشة وعدم ارتداء الكمامة بكفر شكر

شنت الأجهزة المحلية بمركز ومدينة كفر شكر برئاسة اللواء هشام رفعت، رئيس مركز ومدينة كفر شكر، حملة مكبرة لمتابعة مدى الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كافة الإشغالات من الشوارع والطرق لتحريرها أمام المواطنين وحركة السيارات.

وأسفرت الحملة عن تحرير 20 محضر مخالفة عدم ارتداء الكمامات داخل مواقف السيارات، كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مخزن مواد تجارية بناحية بالبر الشرقى تنفيذا لسيادة القانون وفرض هيبة الدولة، وذلك بإشراف مصيلحى جمال هدايا ومحمد غنيم نائبى رئيس المركز والمدينة.

وقال اللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر، إن حملات المرور على الشوارع والطرق ومواقف السيارات والمحلات والمطاعم والكافيهات والصيدليات والكافتريات وغيرها مستمرة بهدف تطبيق قرارات وتعليمات رئيس مجلس الوزراء بشأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لكافة المناطق والمنشآت ومنع شرب الشيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين.

كما قامت أمس حملة مكبرة للمرور على الشوارع والكافيهات والمقاهي والمحلات والمطاعم والصيدليات لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية وارتداء الكمامة، بحضور على يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء هشام رفعت رئيس مركز ومدينة كفر شكر ونواب رئيس المركز والمدينة ورؤساء الوحدات المحلية وعددا من المسئولين.

وأسفرت الحملة عن ضبط 40 شيشة، 51 خرطوم شيشة، 15 حجر شيشة وعلب معسل، كما تحرر أيضا عدد 22 محضر عدم ارتداء كمامة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حفاظا على صحة وأرواح المواطنين من الفيروس اللعين ومازلت الجهود مستمرة لمتابعة تطبيق القرارات والتعليمات التى من شأنها الحد من انتشار الفيروس.

وناشد رئيس المركز والمدينة جموع المواطنين وأصحاب المحلات والمطاعم والصيدليات والكافتريات والمقاهى وغيرها بضرورة الالتزام بالقوانين وتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وعدم الإهمال، وذلك حفاظا على صحتهم أولا ومنعا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.