«الصحة» تكشف إجراءات الوقاية من الإصابة بكورونا

حددت وزارة الصحة والسكان، عدد من الإجراءات للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، إنه عند السعال أو العطس، قم بتغطية الفم والأنف بالكوع أو بمنديل ورقى ثم تخلص من المنديل فوراً واغسل يديك، وغسل اليدين بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل أو استخدم معقم اليدين الكحولي.

وشددت على ضرورة تجنب الاتصال المباشر مع أى شخص يعانى من الحمى والسعال على الأقل مسافة متر، إذا كنت تعانى من الحمى والسعال وصعوبة التنفس، فعليك طلب الرعاية الصحية مبكراً.

وحذرت وزارة الصحة من لمس الأنف والفم والعينين باليدين إلا بعد غسلها جيداً أو تطهيرها، مشيرة إلى ضرورة تنظيف وتطهير الأشياء والأسطح التى تم لمسها بشكل متكرر.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

وأشارت إلى انه لحجز اللقاح يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: 15335.