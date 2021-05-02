ضبط «رنجة» وألبان ودواجن منتهية الصلاحية بالغربية (صور)

مكافحة الغش التجارى

شنت مديرية تموين الغربية بقيادة المهندس محمد أبوهاشم، عدة حملات تفتيشية مكثفة بدائرة إدارة مركزي المحلة الكبرى والسنطة، وذلك تنفيذًا لتعليمات وزير التموين، ومحافظ الغربية، بتشديد الرقابة التموينية على الأسواق ومكافحة جميع أساليب الغش التجاري، وضبط السلع الغذائية الغير مرخصة بالأسواق وتكثيف الرقابة وضبط السلع مجهولة المصدر والمشتبه في صلاحيتها.

ونجحت الحملة التي تكونت من عصمت غازي، مدير الإدارة، وعبد القادر غنيم، رئيس قسم الرقابة التموينية بالإدارة، ورضا الرفاعي الخطيب، المفتشين بقسم الرقابة التموينية، صاحب مصنع رنجة بدائرة مركز المحلة، وتم ضبط رنحه منتهي الصلاحية وغير صالحة للإستخدام، وتم التحفظ علي المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

كما نجحت حملة بإدارة السنطة، في ضبط بدال تمويني قام بالتصرف في سلع مقررات تموينيه بمبلغ دعم قدره ألفين و196 جنيها، وضبط بدال تمويني آخر قام بتجميع سلع بمبلغ قدره 3 آلاف و200 جنيه، لبيعها خارج البطاقات التموينية بقصد الاتجار والتربح بدون وجه حق، كما تم تحرير محضري عدم إعلان عن اسعار السلع التموينيه لمنافذ جمعيتي ومحضر غلق محل تمويني في مواعيد العمل الرسمية، كما تم ضبط صاحب احد المحلات العامة لعرضه وبيعه اوراك دواجن منتهية الصلاحية وتم ضبط والتحفظ علي 17 كجم اوراك دواجن، كما تم تحرير محضر ضد صاحب احد المحلات العامة لعرض وبيع البان كاملة الدسم منتهية الصلاحية، وتم التحفظ علي 37 علبة البان منتهية الصلاحية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة والعرض علي النيابة العامة.

وفي وقت سابق أسفرت حملة على مركز زفتى، عن ضبط مخزن غير مرخص للمواد الغذائية، ووجد بداخله 18 شيكارة ملح يودى زنة الشكارة ٢٥ك بدون فواتير، و10 شيكارة سمسم زنة الشيكارة ٢٥ ك بدون و5 شيكارة بقصمات مطحون زنة الشيكارة ٢٥ ك بدون أى بيانات تدل على مصدرها وتاريخ الصلاحية، وشيكارة كراوية زنة ٢٥ ك منتهى الصلاحية، كما تم ضبط مدشة لتعبئة الاعلاف وتم تحريز عدد ٢٠ شيكارة علف بدون فواتير ومجهول المصدر زنة الشيكارة ٥٠ كيلو، تم تحريز المضبوطات واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت إدارة تموين المحلة الكبرى قد شنت حملة علي محلات ومصانع الاسماك المملحة، وذلك بمناسبة قرب حلول اعياد الربيع وبيان مدي عرضهم اسماك مملحلة (فسيخ ورنجة)، صالحة من عدمه، ووتم تحرير محضرين جنحه لسنه2021مركز المحلة الكبرى لادارة مصانع رنجة، بدون ترخيص من الجهات المختصة بذلك، وتم التحفظ علي كمية مقدارها 500خمسمائة كيلوا جرام اسماك الهارنج +كميه من الملح مقدارها 600ستمائه كيلو جرام ملح طعام بدون بيانات، كما تم تجرير محضرين جنحة لسنة 2021 ضد بعض اصحاب محلات الجزاره لعرضهم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأكد وكيل وزارة التموين بالغربية فى حديثه لـ«الدستور» أن المديرية ستظل تعمل على مراقبة الأسواق، وتضرب بيد من حديد دائمًا على كل من تسول له نفسه المساس بالسلع التموينية، لأنه مساس بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمتاجرة بأمنهم وسلامتهم ودعمهم، حسب تعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ومحافظ الغربية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية.

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