«التضامن» تذيع حلقة جديدة لمستشار المفتي لمناقشة قضايا مجتمعية بعد قليل

تستضيف وزارة التضامن الاجتماعي، بعد قليل، الشيخ مجدي عاشور، المستشار العلمى لمفتى الجمهورية، لمناقشة قضايا وزارة التضامن التى تهم المواطنين.

وتناول الشيخ مجدى عاشور، خلال الحلقات السابقة، عدد من القضايا والموضوعات التى تهم الرأى العام، وتتعامل معها وزارة التضامن الاجتماعى من خلال برامجها المختلفة، منها الغارمات وحماية الفتاة من العنف وختان الإناث والزواج المبكر ومودة وتنظيم الأسرة والتربية الأسرية الإيجابية ومكافحة الفساد وحقوق الأيتام وأهمية العمل،وغيرها من القضايا المختلفة.

ويرد الشيخ مجدى عاشور بالرد المباشر على أسئلة واستفسارات المتابعين من خلال البث المباشر على الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى« فيس بوك».

وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنها تعمل على العديد من القضايا من خلال برنامج «وعي» الذى يعمل على تشكيل الوعي الإيجابي تجاه 12 قضية مجتمعية، وهى قبول الأسرة لطفلها من ذوى الإعاقة ورعايته لتقدمه وتنمية مهاراته، الضرب والإهانة خطئ فى تربية الأطفال لأنه يضعف شخصيته ويجرح كرامته ويعلمه العناد والعنف، احترام التنوع الديني فى المدرسة والجامع والكنيسة، استمرار الأولاد فى المدارس وتعليمهم شرط أساسي للحصول على تكافل، الهجرة غير الشرعية تعرض حياة الشخص للخطر والملاحقة الأمنية من قبل سلطات دول المهجر.

وأضافت وزارة التضامن الاجتماعي، عبر موقعها الإلكتروني، أن البرنامج يقوم أيضا على تنظيم الأسرة، العمل كرامة فهو طريق الرزق والخروج من دائرة الفقر، إدمان المخدرات يؤدى إلى تدمير الصحة والتفكك الأسري، ثروة المرأة الحقيقة هى سلامة صحتها الجسدية والنفسية والإنجابية، جواز البنت أقل من 8 سنوات يعرض صحتها للخطر، بالإضافة إلى النظافة لمنع انتشار الأمراض المعدية.

ويذاع البرنامج يومي الأحد والأربعاء أسبوعيًا طوال شهر رمضان المبارك فى تمام الساعة الرابعة عصرًا ولمدة ساعة، في بث مباشر على صفحة وزارة التضامن الاجتماعي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.