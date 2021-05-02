الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أعانت الإرهابيين وتواصلت مع الهارب يحيى موسى

بعد عرض القضية في «الاختيار2».. سر الطبيبة المتهمة في قضية اغتيال النائب العام

مسلسل الاختيار
مسلسل الاختيار

أظهرت الحلقة التاسعة عشرة من مسلسل «الاختيار 2»، لقطات من عملية استهداف موكب النائب العام الشهيد هشام بركات، والذي اغتالته عناصر جماعة الإخوان الإرهابية يوم 29 يونيو 2015، الموافق 12 رمضان.

ونجحت الأجهزة الأمنية، ورجال الأمن الوطني في تحديد مرتكبي الواقعة، والقبض عليهم ومطاردة الهاربين، والتي كشفت التحريات أن بينهم سيدة تعمل طبيبة وزوجها.

- اعترافات المتهمة ودورها في القضية

جاءت المتهمة برقم 24 وفقُا لأمر الإحالة، وتدعي « بسمة رفعت» والتي أقرت خلال سماع أقوالها، بانضمامها وزوجها ياسر إلى جماعة الإخوان، واعتناقها الفكر التكفيري القائم على محاربة الجيش والشرطة، والسعي في الاشتراك في العمليات الإرهابية.

كما اعترفت بتقديمهما إعانات وتسهيلات لأعضائها، وبمشاركتهما بتجمهرات الجماعة بمحافظة الجيزة، التي أعقبت فض اعتصامي الجماعة المسلحين بـ«رابعة والنهضة»، وبإمدادهما محبوسين من أعضاء الجماعة بأموال تلقياها من الإرهابي الهارب يحيى موسى.

- التواصل مع الإرهابي يحيى موسى وتلقي تمويلات منه

وكشفت التحقيقات أنها كانت تتولى التواصل مع الإخواني يحيى موسى الهارب إلى تركيا، والذي كلّف عناصر الجماعة بتنفيذ الاغتيال، وأدلت باعترافات تفصيلية بذلك، فضلًا عن قيامها بتوفير معونات لباقي المنفذين ووسائل إعاشة، واعترفت بانضمامها وزوجها لجماعة الإخوان الإرهابية.

كما أقرت المتهمة في أقوالها، بتواصلها وزوجها مع «موسى» عبر برنامجيّ «لاين» و«VPN» باستخدام أسماء حركية، حيث كان يحول لها أموالا من الخارج عن طريق أحد البنوك، وكانت تتولى هي توفير المقرات والإمدادات للعناصر الإرهابية.

- إعادة إدراج المتهمة و45 شخصا ضمن قوائم الإرهاب

وكانت الجهات المعنية وعلى رأسها محكمة جنايات القاهرة  الدائرة 28 جنوب القاهرة، قد أعادت إدراج المتهمة و45 شخصا ضمن قوائم الإرهاب، في عدد من القضايا والطلبات لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا القرار.

وفي عام 2017، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا برئاسة المستشار حسن محمود فريد، حكمًا بمعاقبها بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض، ليصبح نهتائيًا.

وكان اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية السابق، قد أعلن فى مارس 2017، القبض على 53 إرهابيا مشتركين فى الحادث ما بين منفذ، ومخطط، أو من وفر مأوى لهؤلاء العناصر وأمدهم بالمال، ومن بينهم التكفيرية بسمة رفعت، وزوجها ياسر الذى نقل المنفذين إلى مكان الحادث بمصر الجديدة، قبل يوم واحد من التنفيذ.

محكمة جنايات القاهرة هشام بركات الأمن الوطني محكمة النقض الإخوان الإرهابية جماعة الإخوان الإرهابية اغتيال النائب العام الاختيار 2 يحيى موسي الشهيد هشام بركات الحلقة التاسعة عشر موكب النائب العام الهارب يحيي موسي

الأكثر قراءة

«مؤشر خطر».. «الصحة» تُحذر: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا عند الإصابة

هل يصاب مريض كورونا بالفيروس 3 مرات.. «صدر القصر العيني» يجيب

تبدأ بعد مغرب اليوم.. 27 نصحية من «الإفتاء» لإحياء ليلة القدر

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

بعد عرض القضية في «الاختيار2».. سر الطبيبة المتهمة في قضية اغتيال النائب العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية