جامعة أسيوط: إغلاق القرية الأولمبية والملاعب والنوادى وقاعات الأفراح

أصدر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط قراراً عاجلاً بإغلاق القرية الأولمبية وكافة الملاعب والنوادي وقاعات الأفراح التابعة للجامعة بدءًا من غد الاثنين 3 مايو تزامناً مع عيد شم النسيم وحتى انتهاء أجازة عيد الفطر المبارك منتصف مايو الجاري وذلك لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أنه وفقاً لنص قراره فسوف يتم وقف الأنشطة بنادي أعضاء هيئة التدريس، ونادي الجامعة، ونادي التجديف، وقاعات الأفراح، ونادي العاملين بالجامعة بكافة ملحقاته، والقرية الأولمبية بكافة ملحقاتها، والملاعب الرياضية بالمدن الجامعيةـ وكذلك الملاعب الرياضية بكافة كليات الجامعة مع إمكانية توصيل خدمات توصيل الوجبات للمنازل التى تقوم نوادى الجامعة بتقديمها للراغبين فى ذلك.

وأشار رئيس جامعة أسيوط إلى أن القرار يأتي ضمن خطة الجامعة الهادفة إلى تشديد الإجراءات الاحترازية ومنع التجمعات وتوفير كافة الخطوات التي من شأنها الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، داعياً كافة الأفراد من داخل وخارج الجامعة إلى مزيد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية التى أعلنتها الدولة وذلك لتجنب الموجة الحالية من ارتفاع معدلات الإصابة وتكاتف الجهود والتعاون من أجل تخفيض نسبة انتشار الفيروس.

هذا وتناشد محافظة أسيوط المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا ومنع التجمعات حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا مع ضرورة الالتزام بالمنازل خلال تلك الفترة وعدم النزول إلا في حالات الضرورة القصوى لتسهيل مهمة الدولة في التعامل مع أي تداعيات محتملة للفيروس معلنًا تخصيص بعض الخطوط الساخنة لتلقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد والتعامل الفوري مع أية حالات اشتباه وذلك على مدار 24 ساعة طوال أيام الاسبوع وهي رقم (2135603/ 088) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة ورقم الخط الساخن الخاص بغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) أو رسائل الواتس آب (01000623873) بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بأسيوط (01060603745) ورقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء لتلقى البلاغات على مدار 24 ساعة شكاوى المواطنين أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة "www.shakwa.eg" وأرقام وزارة الصحة والسكان (105) و (15335) والتي خصصتها وزارة الصحة لتلقي أية بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية أو من خلال تطبيق "صحة مصر".