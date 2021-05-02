إغلاق الشواطئ والشوارع خالية.. الهدوء يسيطر على الإسكندرية عشية شم النسيم

تطبيقًا لإجراءات كورونا

سيطرت على شوارع وميادين الإسكندرية حالة من الهدوء، اليوم الأحد، بالتزامن مع عيد القيامة المجيد، فضلًا عن إغلاق جميع الشواطئ بطول كورنيش الإسكندرية، تطبيقًا لقرارات مجلس الوزراء بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا المستجد

وأغلقت بوابات شواطئ الإسكندرية، بالحواجز الخشبية، كما تم وضع حواجز خرسانية وخشبية بطول الأسوار خشية من تسلل المواطنين، فضلًا عن انتشار قوات الأمن، أفراد المتابعة بطريق الكورنيش.



- خطة متابعة خلال أعياد الربيع

وكانت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، برئاسة اللواء جمال رشاد، قد أعلنت عن خطة انتشار مفتشى الإدارة علي كافة شواطئ الإسكندرية، بدءًا من شاطئ ابي قير شرقًا، و حتي سيدي كرير غربا، لمعاونة الأحياء في إجراءات منع التجمعات علي تلك الشواطئ، والتأكد من التزام الجميع مستأجرين ومواطنين بتعليمات الإغلاق خلال عيد القيامة المجيد وشم النسيم.



يأتي ذلك مع صدور قرارات مجلس الوزراء باستمرار غلق كافة الشواطئ،

وبناء علي توجيهات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بمنع تجمعات المواطنين علي الشواطئ وإحكام إغلاقها خلال عطلة شم النسيم، ضمن مجموعة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

- تكثيف تواجد المفتشين ومسؤولي الرقابة على الشواطئ



و أكد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، أنه تم إغلاق مداخل شواطئ العجمي بالأسوار فى رسالة واضحة وصريحة بعدم السماح بالتواجد فيها، بالإضافة الي تكثيف تواجد المفتشين ومسؤولي الرقابة على الشواطئ بشكل عام، و شواطئ أبي قير والعجمي بشكل خاص.

كما تم وضع خطة للمرور علي كافة الكافيهات والمطاعم التي تخضع لرقابة وإشراف الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، يومي الاحد والاثنين الثاني والثالث من مايو الجاري للتأكد من عدم إقامة حفلات بهدف الحد من التكدس والتجمعات.

• المحافظة تحذر مخالفة الإجراءات الاحترازية

من جانبه شدد محافظ الإسكندرية على جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لرفع درجة الاستعداد القصوى، في جميع القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين خلال أعياد شم النسيم، مع متابعة تنفيذ حملات الإجراءات الاحترازية بكل حزم وصرامة ، والالتزام بتطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بمواعيد غلق المحال والمطاعم ، مؤكدا بأنه سيتم التعامل بحسم مع المولات والكافيهات والمقاهي التي تخالف تطبيق قرارات الإجراءات الاحترازية وغلقها فوراً، مؤكداً علي الاستمرار في غلق جميع الشواطئ والمتنزهات خلال موسم شم النسيم، وذلك حفاظا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا.

وناشد «الشريف» المواطنين بتوخي الحذر والاستمرار في تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية واتباع الاحتياطات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا المستجد، وخاصة خلال هذه المرحلة التي تشهد تزايداً متسارعاً في تسجيل أعداد المصابين، مؤكدا على ضرورة تطبيق القرارات الصادرة بمنع إقامة أي احتفالات أو فعاليات جماهيرية.

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية

إغلاق الشواطئ بالإسكندرية