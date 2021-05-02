الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حريق بسوق درب الأثر بطنطا

حريق بسوق درب الأثر
حريق بسوق درب الأثر

سيطرت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الغربية على حريق التهمت نيرانه عدد من الفروشات الكائنة بسوق تجاري بدرب الأثر بطنطا.

كان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية تلقى بلاغا من شرطة النجدة بنشوب حريق داخل سوق تجاري للبائعين بمنطقة درب الأثر بجوار السرجة بطنطا. 

على الفور انتقلت قوات الحماية ورجال قسم أول طنطا وتم السيطرة على النيران قبل امتدادها لباقي السوق بالمنطقة.

وأكدت التحريات من المعاينة المبدئية وجود ماس كهرپائي أدى إلى نشوب الحريق والتهمت نيرانه عدد من الفروشات الخاصة بملابس وكوتشيات وأدوات منزلية وجزء من السرجة الكائنة بجوارهم، 
وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وأكد مصدر بمركز ومدينة طنطا، أن محافظ الغربية الدكتور طارق رحمى  قرر ، تشكيل لجنة لمعاينة موقع حريق درب الاثر لتقدير قيمة التلفيات والخسائر المالية.

قوات الحماية المدنية بمديرية امن الغربية حريق بدرب الاثر بطنطا المفروشات السيطرة

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