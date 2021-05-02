انتهاء رصف طريق النجاح أشروبة ببني مزار في المنيا

أعلنت مديرية الطرق بالمنيا عن أنه جار الانتهاء من أعمال رصف طريق النجاح اشروبة مركز بنى مزار، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما يجري الانتهاء من أعمال رصف طريق الطراد الحسينية مركز بنى مزار للعام 2020 / 2021.

وأزالت الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل التابعة لمركز ومدينة المنيا حالتي تعدي في المهد بالبناء المخالف دون ترخيص علي أراضي أأملاك دولة وأرض زراعية.

وقال رضا مصطفى رئيس قرية طوخ الخيل إنه تم إزالة حالتى تعدى فى المهد بقرية الأمل بطوخ الخيل على أراضى املاك دولة زراعة بمساحة ٢٥٠ متر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويل المخالف للنيابة العسكرية، مؤكدا على عدم السماح لأى شخص بالتعدى أو الاستغلال لأرض الدولة التى تمثل حق الشعب .

رصف طريق ببني مزار بالمنيا

رصف طريق ببني مزار بالمنيا

رصف طريق ببني مزار بالمنيا

رصف طريق ببني مزار بالمنيا

رصف طريق ببني مزار بالمنيا

رصف طريق ببني مزار بالمنيا

رصف طريق ببني مزار بالمنيا

رصف طريق ببني مزار بالمنيا