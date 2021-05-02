الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

ياسمين عبد العزيز تنتهي من تصوير مسلسل اللي ملوش كبير.. الخميس

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي

تنتهي النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير أحداث دورها في مسلسل اللي ملوش كبير والذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني الحالي الخميس المقبل بعد أن استمر تصوير العمل لأكثر من 5 أشهر كاملة. 

 

تفاصيل أحداث مسلسل اللي ملوش كبير في رمضان

 

وشهدت الحلقات الماضية من مسلسل اللي ملوش كبير تسارعا للأحداث بعد طلاق غزل “ياسمين عبد العزيز” من زوجها عابد والذي يقوم بدوره الفنان خالد الصاوي وتقوم الحرب بينهما بعد أن يتوعدها بأنه لن يتركها خاصة بعد أن اكتشف علاقتها بالخديوي والذي يقوم بدوره “أحمد العوضي”  وتصاعد الأحداث اكثر بالقبض على غزل بعد أن نجح عابد تيمور في تلفيق تهمة لها بحيازة المخدرات ويتم القبض عليها ووضعها بالسجن قيد التحقيق وتتوالى الأحداث لتكشف لنا الحلقات القادمة عن مصير غزل وهل ستخرج من هذه الورطة ام لا كما سيشهد الجمهور تطور العلاقة بين غزل والخديوي. 

 

مواعيد عرض مسلسل اللي ملوش كبير على جميع القنوات

 

مسلسل اللى مالوش كبير يُعرض يوميًا فى تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc، ويعاد الساعة 2:15 صباحًا و5 مساء، بينما يُعرض على قناة CBC دراما الساعة 10.45 مساء ويعاد 4.30 صباحًا و6 مساء.

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يذكر أن مسلسل اللى ملوش كبير، تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، وخالد الصاوى، وأحمد سعيد عبد الغنى، ودنيا عبد العزيز، ومحمود حافظ، وإيمان السيد، وبدرية طلبة وعايدة رياض وفتوح أحمد وأحمد الرافعى وأحمد عبد الله محمود، ومحمود ياسين "جونيور" وهدى الإتربى، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن.

على جانب آخر تبدأ الفنانة ياسمين عبد العزيز تحضيرات فيلمها السينمائي الجديد عقب انتهاء أجازة عيد الفطر المقبل والذي تعود من خلاله بعد فترة غياب حيث استقرت مؤخرا على سيناريو العمل ومن المقرر أن تعقد جلسات عمل مع الشركة المنتجة لتحديد الأبطال وموعد التصوير. 

ياسمين عبد العزيز أحمد العوضي خالد الصاوي مسلسل اللي ملوش كبير

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