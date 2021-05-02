«زرايب 15 مايو».. جهود الدولة للقضاء على شبح العشوائيات

امتد شبح منطقة زرايب 15 مايو على مساحة 110 أفدنة وضم نحو 1000 أسرة، حيث عانى سكان هذه المنطقة من عدم توافر أساسيات الحياة، حيث كانوا يسكنون في صفائح والبعض تحول إلى بيوت من طوب لكن بلا أسقف.



ثلاثة كيلو مترات هي المسافة التي يجب أن يقطعها الطالب يوميا من الزرايب إلى أقرب مدرسة للمنطقة وهي ليست الصعوبة الوحيدة فتلك المسافة وغيرها من طرق وشوارع غير مرصوفة أو حتى ممهدة، وللأسف كان الأطفال يخرجون إلى مدارسهم أما على عربات النقل أو «الكارو» المخصصة للعمل وتحمل العربية الواحدة 30 طفلا.

كانت مولدات الكهرباء سلعة رائجة لسكان الزرايب فبالرغم من تكلفة الشراء والتشغيل إلا أنها الأمل الوحيد لهم لإطالة اليوم بعد غروب الشمس، وبسبب عدم وجود كهرباء فالحياة تنتهى بعد المغرب بالنسبة لأهل المنطقة خاصة من لا يملك مولدا للكهرباء ومن لا يستطيع تحمل تكاليفه.

مياه الشرب النظيفة كانت واحدة من الأحلام التي تحققت لسكان الزرايب بعد 21 عاما من المعاناة، حيث تم إدخالها منذ عامين فقط عن طريق تعاقد الأفراد مباشرة مع مرفق المياه وعلى نفقة المواطنين، وليست المرافق فقط هى الغائبة عن الزرايب، لكن أساسيات الحياة فلا يوجد مخبز للعيش المدعم بل إن كثيرا منهم لا يملك أصلا بطاقات تموين.

تضم المنطقة نحو 530 أسرة مكونة من 1700 مواطنا وجميعهم كانوا مهددون دائما بالرحيل لأنهم لا يملكون الأرض التى تبنى عليها عششهم المتواضعة، ومن هنا جاء القرار الحكيم من القيادة السياسية بإنهاء كابوس زرايب مايو، وصدرت شهادة ميلاد لحلم جميل أوشك أن يصبح حقيقة إنها «زهور 15 مايو».

وجارٍ تنفيذ 1008 وحدات سكنية (42 عمارة) بمشروع زهور مايو، بنسبة إنجاز بلغت نحو 80% كسكن بديل لسكان منطقة الزرايب العشوائية بمدينة 15 مايو، هذا المشروع يعد مجتمعا عمرانيا متكاملا على مساحة 67.37 فدان شرق الطريق الدائري ضمن خطة تطوير العشوائيات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة بأهالينا بهذه المناطق.

ومن المقرر أن تضم المنطقة (سكن – 834 حظيرة نموذجية – محطات تجميع - منطقة للمخازن) بجانب المشروعات الخدمية، وتشمل مدرسـة على مساحة 4 آلاف م2 ووحـدة صحيـة على مســاحة ألف م2، وحضانة على مساحة 500 م2، ومناطق تجـارية على مسـاحـة 1750 م2، ومساحات خضـراء وطرقا ومرافق، لافتاً إلى أن القيمة المتوقعة للانتهاء من المشروع تبلغ حوالي 550 مليون جنيه.



وجارٍ تنفيذ أعمال الطرق والمرافق في كامل المشروع، حيث بلغت نسبة تنفيذ أعمال الطرق 65% ونسبة تنفيذ أعمال المرافق (شبكات الصرف – مياه) 80%.



وجارٍ تنفيذ أعمال الكهرباء، وتم الإعداد الفني لأعمال تنفيذ (حضانة ـ مركز طبى – سوق تجارية نموذج 8 محال).

زهور مايو

زهور مايو

زهور مايو

زهور مايو

زهور مايو