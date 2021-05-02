الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بكسر القفل.. حبس المتهم بسرقة المحال التجارية فى عابدين

حبس
حبس

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بحبس المتهم بسرقة المحال التجارية بمنطقة عابدين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

 كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي وحدة مباحث قسم شرطة عابدين، بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد قيام عاطل، مقيم مدينة نصر-بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 أجنة حديدية، 2 مفك)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

 باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وهناك العديد من حالات السرقة التي تتبع أساليب مختلفة في إتمام السرقة منها كسر القفل، والمفتاح المصطنع، وهذه الحالات يقوم بها لص مسجل خطر يرتكب العديد من السرقات ويكون على خبرة في اقتحام المحلات والاستيلاء على محتوياتها.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
 

 ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها، مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

نيابة عابدين بسرقة المحال التجارية عابدين كسر القفل

الأكثر قراءة

«مؤشر خطر».. «الصحة» تُحذر: المدخنون أكثر عرضة لمضاعفات كورونا عند الإصابة

هل يصاب مريض كورونا بالفيروس 3 مرات.. «صدر القصر العيني» يجيب

تبدأ بعد مغرب اليوم.. 27 نصحية من «الإفتاء» لإحياء ليلة القدر

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

بعد عرض القضية في «الاختيار2».. سر الطبيبة المتهمة في قضية اغتيال النائب العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية