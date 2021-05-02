بكسر القفل.. حبس المتهم بسرقة المحال التجارية فى عابدين

أمرت نيابة عابدين الجزئية، اليوم الأحد، بحبس المتهم بسرقة المحال التجارية بمنطقة عابدين، 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما طالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة والمتهم للوقوف على نشاطه الإجرامي.

ترجع تفاصيل الواقعة إلى تلقي وحدة مباحث قسم شرطة عابدين، بمديرية أمن القاهرة، معلومات تفيد قيام عاطل، مقيم مدينة نصر-بمزاولة نشاط إجرامي تخصص فى ارتكاب وقائع السرقات من المتاجر بأسلوب "كسر القفل" وأنه وراء ارتكاب العديد من تلك الحوادث. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (2 أجنة حديدية، 2 مفك)، وبمواجهته اعترف بارتكاب 3 حوادث سرقة بذات الأسلوب باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار النيابة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

وهناك العديد من حالات السرقة التي تتبع أساليب مختلفة في إتمام السرقة منها كسر القفل، والمفتاح المصطنع، وهذه الحالات يقوم بها لص مسجل خطر يرتكب العديد من السرقات ويكون على خبرة في اقتحام المحلات والاستيلاء على محتوياتها.

تعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.



ويكون الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها، مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.