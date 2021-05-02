طاقم تلا المركزي بالمنوفية ينجح في إجراء ولادة قيصرية لمريضة كورونا

طاقم تلا المركزي بالمنوفية ينجح في إجراء ولاده قيصريه لمريضة كورونا

نجح الفريق الطبى بمستشفى تلا المركزى بمحافظة المنوفية في إجراء عملية ولادة قيصرية طارئة لمريضة كورونا قد تم حجزها بالرعاية المركزة منذ أسابيع.

واضطر الفريق الطبي لإجراء الجراحة العاجلة بالمستشفى إنقاذا لحياة الأم والجنين وقد وفقهم الله في مهمتهم الصعبة وخرجت الأم ومولودها سالمين من الجراحة.

تأتى العملية تحت رعاية الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، والدكتور اسامة الشلقانى، وكيل المديرية للشئون الوقائية، والدكتورة رشا خضر، وكيل المديرية، وتحت إشراف الدكتور أحمد طنطاوي مدير مستشفى تلا المركزي، وفي ظل إجراءات احترازية مشددة.

وكان قد عقد الأستاذ الدكتور فيصل محمود جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اجتماعا موسعاً بمديري المستشفيات بالمحافظة، لمناقشة خطة العمل اليومية، وإجراءات مجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩، وشدد وكيل الوزارة علي تكثيف عمل اللجان المخصصة بمتابعة عدادات خزانات الأكسجين، وشبكة الغازات، ومتابعة استهلاك الأكسجين لكل مريض بالأقسام الطبية بالمستشفيات، وفقاً للحالة الصحية له، بالإضافة إلى متابعة إجراءات التأمين اللازمة لخزانات الأكسجين وكافة الأجهزة والمعدات الموجودة بالمستشفيات، والتي من شأنها الحفاظ علي سلامة المواطنين والعاملين بمنافذ تقديم الخدمة الطبية بالمحافظة، والتشديد علي تكثيف عمل فرق السلامة والصحة المهنية بالمستشفيات، والتأكد من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية، ومتابعة الصيانة الدورية للأجهزة الطبية وغير الطبية بتلك المستشفيات، بحضور الدكتورة رشا خضر وكيل المديرية،الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، مدير عام الطب العلاجي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات الفنية بالمديرية.

وأكد سيادته علي تكثيف المتابعة الدورية من مديري الإدارات الصحية ومديري الإدارات الفنية علي المستشفيات، والتأكد من توفير كافة أوجه الرعاية الطبية اللازمة للمرضي، ومن توافر المخزون الاستراتيجي من الأكسجين وأسطوانات الأكسجين لتغطية عمل الشبكة بأقسام الإستقبال والأقسام الداخلية ووحدات العنايات المركزة وأقسام العزل بجميع المستشفيات، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية، والأمصال وفصائل الدم المختلفة، والكيماويات المعملية، وكفاءة عمل الاشعات اللازمة للمرضي المترددين علي المستشفي، مع تكثيف عمل فرق الترصد للأمراض المعدية داخل المستشفيات، ومتابعة الفرق الطبية لحالات العزل المنزلي، وتوفير كافة أوجه الرعاية الطبية لهم، مع التأكيد على أن تكون نوبتجيات الفرز والعزل الموجودة فى الإستقبال ذو كفاءة عالية فى تقييم الحالات أثناء دخولها المستشفى، مع ضرورة تسجيل البيانات الصحيحة وخاصة العنوان ورقم التليفون لتيسير الوصول إلى هذه الحالات ومتابعتها منزلياً ويتم إعداد كشف لحالات العزل المنزلى يومياً من خلال عيادة الكورونا والقسم الداخلى ومراجعته من خلال رئيس قسم الباطنة ومسئول الترصد بالمستشفى قبل تسجيله على السيستم (كوتراس).

وأشار وكيل الوزارة إلى ضرورة متابعة المريض بالقسم الداخلى ومراجعة التذاكر واستيفاء الملف الطبى، والتأكيد على تعميم تعليمات معالي الأستاذة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بمرور مسئولي العلاج الطبيعي بالمستشفيات علي مرضي كورونا لعمل جلسات علاج طبيبعي لهم علي مدار الساعة، وذلك بأقسام العزل، وجميع المرضي بالعنايات المركزة بمستشفيات الصحة، وذلك ضمن بروتوكول العلاج المحدد للمرضي، لتحسين أداء الجهاز التنفسي، والجهاز العضلي لهم.