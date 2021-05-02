«تموين الجيزة»: 40% نسبة صرف مقررات مايو الجاري

أكد المهندس طلعت حسن وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالجيزة، أن هناك انتظام في صرف مقررات التموين لشهر مايو الجاري من خلال منافذ البقالين التموينيين ومشروع جمعيتي وفروع شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية ولا توجد أي شكاوى بنقص السلع أو تعطل في سيستم منظومة التموين الجديدة.

وأعلن “حسن” في تصريح لـ"الدستور"، أنه تم الانتهاء بنسبة 40% من صرف مقررات تموين شهر مايو الجاري علي المستفيدين من البطاقات التموينية البالغين نحو 5 ملايين فرد.

وأوضح أن إجمالي عدد فروع المجمعات الاستهلاكية يصل لنحو 162 فرعا تقوم بتوفير السلع التموينية وفارق نقاط الخبز والسلع الحرة بتخفيضات بنسبة 25% بجانب طرح اللحوم السودانية الطازجة بـ85 جنيها واللحوم المجمدة بسعر 65 جنيها والدواجن المجمدة بـ35 جنيها للكيلو الواحد.

وأشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى أن أعلى محافظات في صرف الاستعاضات الشهرية للمقررات التموينية هي محافظة الجيزة.

وأوضح أن إجمالي عدد البطاقات التموينية التي تقوم بصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز شهريا تصل نحو مليون و900 ألف بطاقة تموينية يقوم بمتوسط كل بطاقة تموينية تستوعب ويستفيد منها متوسط 5 أفراد.

وتابع أن إجمالي المبيعات لصرف السلع التموينية علي المواطنين نحو 250 مليون جنيه شهريا من خلال منافذ البقالين ومشروع جمعيتي وفروع المجمعات الاستهلاكية بالجيزة البالغة نحو 61 فرعا منتشرا في المحافظة والمدن الجديدة والتي تشمل مدينة أكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر وأكتوبر القديمة والشيخ زايد فضلا عن الواحات التابعة للمحافظة والتي تقوم المديرية بتوفير كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز من خلال الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأضاف أن كافة السلع التموينية وفارق نقاط الخبز متوفرة، لافتا إلى أن زيادة الإقبال على صرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز بنسب عالية خلال الشهر الجاري وخاصة في بداية الشهر ترجع إلي تزامن مع حلول عيد الفطر المبارك والاستعدادات المسبقة له.