اعتقال شخص حاول إشعال النار بمستودع للأكسجين فى أحد مستشفيات العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، عن اعتقال شخص حاول إشعال النار بمستودع للأكسجين في مستشفى بالكرخ، وفقًا لما أوردته قنا "العربية" فى نبأ عاجل.

وقبل أيام، لقي 82 مصرعهم وأصيب و 110 آخرون، في حريق داخل مستشفى ابن الخطيب بالعاصمة بغداد.

ووقع الحريق في المستشفى الذي خصصته السلطات العراقية لاستقبال الحالات الحرجة من المصابين بكورونا.

ووجه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بالتحقيق الفوري في أسباب وقوع الحادث مع المعنيين في الوزارة، واستقدام مدير المستشفى ومدير الأمن والمسئولين عن صيانة الأجهزة في المستشفى، للتحقيق الفوري معهم على خلفية الحادث والتحفظ عليهم لحين إكمال التحقيقات ومحاسبة جميع المقصرين قانونيا.

وطالب بمنح عائلات شهداء الحادث كل حقوق الشهداء، وتوجيه إمكانات الدولة لمعالجة جرحى الحريق، بما في ذلك العلاج خارج العراق.

وكانت مديرية الدفاع المدني، أعلنت عن اندلاع حريق داخل مستشفى "ابن الخطيب" في "جسر ديالى" جنوب شرقي بغداد.

خارجيا، أكد سفير العراق في مدريد عادل مصطفى كامل أن هناك رغبة عراقية واضحة للاستفادة من تجربة المؤسسات الرياضية الإسبانية.

وذكر الخارجية العراقية - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن السفير التقى وزير الثقافة والرياضة الإسباني خوسي مانويل في مقر الوزارة، مؤكدا أن العراق في مرحلة ما بعد التحرير والنصر على الإرهاب، وهي مرحلة إعادة الإعمار والبناء، داعياً إسبانيا لتقديم الدعم في جميع القطاعات بما فيها قطاع الرياضة والثقافة، ناهيك عن القطاع الاقتصادي.

من جانبه، أكد وزير الثقافة والرياضة الإسباني أهمية التعاون بين العراق وإسبانيا والإسراع في توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للرياضة".

وتلقى الرئيس العراقى برهم صالح برقيات تعزية من رؤساء وقادة العالم فى ضحايا مستشفى ابن الخطيب.