صحة كفر الشيخ: نتوقع زيادة في أعداد مصابي كورونا خلال الموجة الثالثة

قالت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إنه في إطار الاستعدادات التي تجريها مديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ لمواجهة الموجة الثالثة من جائحة الكورونا والزيادة المتوقعة في أعداد المصابين، سوف يتم توريد عدد 2 جهاز أشعة مقطعية 16 مقطع بواقع جهاز لمستشفى دسوق العام وجهاز لمستشفى كفر الشيخ العام.

وأضافت سلام ، أن إدارة الطب العلاجي والإدارة الهندسية بالمديرية وبالتعاون مع الشركة الموردة قاموا بإجراء معاينة لمكان تركيب الجهازين.

وشددت وكيلة وزارة الصحة، على الاستعداد التام لمنظومة الصحة بكفر الشيخ للتعامل مع أي زيادة متوقعة في الإصابة بالكورونا خلال الفترة المقبلة كما دعت سيادتها جموع المواطنين لضرورة الإلتزام بإرتداء الواقيات الشخصية والتباعد الإجتماعي وعدم التواجد في أماكن التجمعات.

وكانت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، كلفت في وقت سابق فريقا من وزارة الصحة بالمرور على مستشفيات كفر الشيخ للوقوف على مدى جاهزية المنظومة الصحية بكفر الشيخ لاستقبال حالات كورونا.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام أن الفريق قام بالمرور علي أقسام العزل بالمستشفيات وأعد تقريرا شاملا عن القدرة الإستيعابية للمستشفيات وتم عمل حصر للأماكن الشاغرة.

كما أكدت سلام، على جاهزية الفريق الطبي الدائمة بكل المستشفيات واستعدادهم التام لاستقبال أي حالة طارئة والتعامل الفوري معها طبقا لأحدث بروتوكولات العلاج التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ، كما أكدت على الإلتزام التام بأقصى معايير الجودة.

وأوضحت، أنه يوجد مخزون كافي من الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية والأكسجين الطبي، مؤكدة استعداد منظومة الصحة بكفرالشيخ للتعامل مع الإصابات الحالية والمتوقع حدوثها بكفاءة عالية.

فيما قامت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة بتكثيف إجراءاتها الإحترازية داخل المكاتب الإدارية لموظفيها وأيضا في كافة المستشفيات العامة والمركزية، فضلا عن جولات مفاجئة للتأكد من جودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.