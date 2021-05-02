الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صوامع وشون الشرقية تستقبل 29351 طنا من محصول القمح

القمح
القمح

ما زالت صوامع وشون محافظة الشرقية تستقبل سنابل القمح على خطى ثابتة ساعية جاهدة لاستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتى منتصف يونيو القادم بإجمالي مساحة بلغت (408) آلاف و(898) فدان مزروعة بمحصول القمح هذا العام.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة  التموين، والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكروشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت (292117) طنا و(626) كيلو قمح. لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (29351) طنا و(891) كيلو قمح، وتم حصاد (228055) فدانا حتى الآن.

وفى سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، حملة على المحال التجارية بنطاق المدينة، وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة، أن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت بتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة، وذلك لقيامه ببيع السلع التموينية (الزيت التمويني) بأزيد من السعر المقرر.

وزارة التموين وزارة الزراعة محافظة الشرقية السلع التموينية محصول المطاحن حصاد القمح

الأكثر قراءة

تبدأ بعد مغرب اليوم.. 27 نصحية من «الإفتاء» لإحياء ليلة القدر

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

بعد عرضها في «الاختيار2»..تفاصيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق

«الإفتاء»: «الاختيار 2» ردع لمحاولات الإرهاب زرع الشقاق بين قواتنا المسلحة

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

رئيس الوزراء يكلف محافظ البحر الأحمر بسرعة الانتهاء من المشروعات القائمة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية