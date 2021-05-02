صوامع وشون الشرقية تستقبل 29351 طنا من محصول القمح

ما زالت صوامع وشون محافظة الشرقية تستقبل سنابل القمح على خطى ثابتة ساعية جاهدة لاستغلال كافة إمكانياتها لإنجاح موسم حصاد القمح 2021، والذي بدأ من منتصف أبريل الماضي والمستمر حتى منتصف يونيو القادم بإجمالي مساحة بلغت (408) آلاف و(898) فدان مزروعة بمحصول القمح هذا العام.

ومن جانبه شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على الجهات المسوقة لمحصول القمح سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن والقابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.

كما تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع فايزة عبد الرحمن، وكيلة وزارة التموين، والمهندس علي لاشين وكيل وزارة الزراعة، سير عمليتي حصاد وتوريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 47 صومعة وبانكروشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيراً إلى جاهزيتها لاستقبال الأقماح الجديدة مع مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

أوضح محافظ الشرقية أن إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت (292117) طنا و(626) كيلو قمح. لافتاً إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (29351) طنا و(891) كيلو قمح، وتم حصاد (228055) فدانا حتى الآن.

وفى سياق متصل، شنت إدارة تموين العاشر من رمضان برئاسة أحمد إبراهيم مدير الإدارة، حملة على المحال التجارية بنطاق المدينة، وتم ضبط مخالفات متنوعة وتحرير محاضر ضد أصحابها.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن، وكيلة الوزارة، أن إدارة تموين العاشر من رمضان قامت بتحرير محضر ضد أحد التجار التموينين بالمدينة، وذلك لقيامه ببيع السلع التموينية (الزيت التمويني) بأزيد من السعر المقرر.