الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى

عالم

رئيس الوزراء الفلسطينى يبحث مع ممثل الاتحاد الأوروبي أخر المستجدات

محمد اشتيه
محمد اشتيه

بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، اليوم الأحد، مع ممثل الاتحاد الأوروبي لدى فلسطين سفن كون بورغسدورف، أخر المستجدات علي الساحة الفلسطينية خلال لقاء جمعهم بمكتب برام الله.

من جانبه، أكد اشتيه أنه لم يتم الغاء الانتخابات الفلسطينية بل تم تأجيلها فقط، مطالباً أوروبا باستمرار مساعيها بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، وضمان مشاركة اهلنا فيها انتخابا وترشحا.

ووجه رئيس الوزراء الشكر إزاء موقف الاتحاد الأوروبي الداعم لعقد الانتخابات وانجازها في كافة الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية، ولتعزيز قيم العدالة والسلام وإرساء الديمقراطية، ودعم حق الشعب الفلسطيني بالحصول على دولته المستقلة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".

كما بحث اشتية مع بورغسدورف الجهود المبذولة لإنشاء محطة تحلية المياه في قطاع غزة بقيمة 600 مليون دولار، يساهم الاتحاد الأوروبي منها بقيمة 150 مليون يورو، إضافة إلى مشروع توصيل الغاز لمحطة توليد الكهرباء في القطاع، وهو مشروع أوروبي قطري لتخفيف أزمة الكهرباء في القطاع.

 

تأجيل الانتخابات

وكان الرئيس الفلسطينى محمود عباس أعلن تأجيل الانتخابات وأكد علي أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت رفضها إجراء الانتخابات الفلسطينية في القدس المحتلة، مجددًا التأكيد على أن الانتخابات لن تجري دون القدس، معلنًا تأجيل موعد إجراء الانتخابات لحين ضمان مشاركة المقدسيين فيها.

وقال الرئيس عباس في كلمته في مستهل اجتماع القيادة الفلسطينية، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، إن هذه ليست قضية فنية بل هي قضية سياسية، لذلك دعونا لهذا الاجتماع الهام لنتخذ القرار المناسب ولنحافظ على حقنا الكامل في القدس الشرقية ولنحافظ على حقنا في إجراء الانتخابات فيها ترشحا ودعاية وانتخابا.

وتابع "لو أعلنت إسرائيل بعد أسبوع عن موافقتها على إجراء الانتخابات في القدس سنجريها بعد أسبوع، نحن لا نختلق الأعذار، والدليل في 2006 سمحوا فقط بإجراء الانتخابات قبل أيام معدودات من موعد الاقتراع، وقمنا بإجرائها، نحن نحترم كلمتنا، وإذا سمحوا بإجراء الانتخابات في القدس لن نتردد شريطة أن تكفل تلك الموافقة حرية شاملة للمرشحين والقوائم الانتخابية".

فلسطين رئيس الوزراء ممثل الاتحاد الأوروبي رام الله الساحة الفلسطينية

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