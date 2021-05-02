الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الاول والثاني الثانوي

بدء تصحيح أوراق إجابات الصفين الأول والثاني الثانوي

طلاب
طلاب

بدأت المدارس الثانوية، في تصحيح أوراق إجابات امتحانات الفصل الدراسي الثاني للصفين الأول والثاني الثانوي.

وقال ناصر شعبان، مدير إدارة جنوب الجيزة التعليمية، إنه عقب تصحيح أوراق الإجابات سيتم رصد الدرجات للطلاب.

وأكد شعبان، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه سيتم إعلان نتائج طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي الأسبوع المقبل.

وكانت قد انتهى طلاب الصفين الأول والثانى الثانوى العام، من آداء اختبارات نهاية العام الأربعاء الماضي، وفقا لأسئلة الامتحان المجمع ورقيا.

وبدأت الخميس 29 أبريل الماضي إجازة نهاية العام لطلاب المدارس  بداية من رياض الأطفال حتى الثانى الثانوى عدا طلاب الشهادة الإعدادية، والثانوية العامة والذين سوف يستكملون دراستهم عقب إجازة شم النسيم على أن يكون الحضور المدرسي اختياريا.

 

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