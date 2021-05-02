الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنيا يكلف نائبه بمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية

نائب محافظ المنيا
نائب محافظ المنيا يتابع الإجراءات الوقائية بالنادي الرياضي

كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، نائبه الدكتور محمد أبوزيد، باستكمال الجولات الميدانية، للتأكد من مدى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

من جانبه تفقد نائب المحافظ، نادى المنيا الرياضى وعدد من الكافيهات بمدينة المنيا، ورافقه خلال الجولة، العقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، ومندى عكاشة مدير مديرية الشباب والرياضة بالمنيا.

وناشد نائب المحافظ، خلال جولته الشباب بضرورة الاهتمام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والتي أعلنت عنها الدولة المصرية وارتداء الكمامات، للوقاية من فيروس "كورونا" المستجد، حرصا على صحتهم وسلامة المجتمع.

كما حرص على توعية الشباب وفتح نقاشا معهم حول خطة الوقاية والتطعيم بلقاح كورونا واستمع إلى أسئلتهم، مشيرا إلى أنهم أحد جنود معركة الوعي ضد فيروس كورونا و عليهم توعية أهلهم وذويهم.

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد كلف المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، بمتابعة مدى الالتزام التام بتطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية بعدد من مراكز شمال المحافظة، وذلك بهدف منع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وقاد السكرتير العام للمحافظة، حملات للمتابعة الميدانية بعدد من مراكز شمال المحافظة، حيث أجرى جولة تفقدية على عدد من وسائل النقل العام ومواقف السيارات والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك للتأكد من ارتداء المواطنين الكمامات الواقية، والحفاظ على مسافات التباعد بين المواطنين ومدى التزام المطاعم والمقاهي والكافتيريات بنسب الاستيعاب المحددة.

وخلال الجولة، تم تحرير 25 مخالفة لعدم الالتزام بارتداء الكمامات الواقية من قبل المواطنين، ضمن خطة الدولة لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد من انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأكد " النجار" على ضرورة الالتزام التام بتطبيق التعليمات الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، وأضاف أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بالتعامل بكل حزم مع المخالفين من خلال سحب التراخيص في حال عدم التزام السائقين بارتداء الكمامات، أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها مع تطبيق الغرامة المقررة في حالة عدم ارتدائها، مناشداً المواطنين بالحفاظ على مسافات التباعد والابتعاد عن الاماكن المزدحمة.

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المنيا الإجراءات الوقائية نائبة محافظ فيروس كورونا

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