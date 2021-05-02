محافظ المنوفية يفتتح دار الأمل للأيتام ذوي الهمم وصرف 50 ألف دعم

قرر اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم، صرف 50 ألف جنيه كدعم مالي لدار الأمل لرعاية الأيتام ذوي الهمم التابعة لجمعية الرحمة الخيرية بشبين الكوم.

جاء ذلك خلال افتتاحه اليوم للدار، وحرصه واهتمامه بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الكاملة للطفل اليتيم تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية ولتحقيق حياة كريمة وآمنة لهم وخلق جيل قادر على تحمل المسئولية، بحضور نائبه الأستاذ محمد موسى واللواء علاء رشاد السكرتير العام واللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد للمحافظة ، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي ، ورئيس حي غرب شبين الكوم ، ورئيس مجلس إدارة جمعية الرحمة الخيرية.

وتفقد المحافظ المقر الإداري لدار الأمل وغرف العلاج الطبيعي ، الورشة الفنية ، غرفة الإشغالات اليدوية للأطفال ، وغرفة تنمية المهارات ، وكذا غرفة التخاطب وتعديل السلوك والمطعم الخاص بالدار ، وقام المحافظ بدعم الدار بمواد غذائية ولحوم ، كما وجه بدعم حملة إفطار صائم بكميات اللازمة من المواد الغذائية والتي تنظمها الدار بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير وبنك الطعام ، حيث يتم إعداد 800 وجبة يومياً للقري الأكثر إحتياجاً ، والتقي المحافظ بعدد من الأطفال نزلاء الدار وقام بتوزيع الميداليات وشهادات التقدير علي ابناء الدار المتفوقين رياضياً في مجال السباحة علي مستوي الجمهورية.

هذا وقد اطمأن المحافظ من القائمين علي إدارة الدار علي توافر كافة الإمكانيات والتجهيزات ووسائل الترفيه التي يحتاج اليها الأطفال ، موجهاً بحسن معاملتهم وتوفير كافة متطلباتهم وتقديم سبل الرعاية الكاملة لهم وحقهم في الرعاية ، كما قدم المحافظ خالص التهنئة للجميع بمناسبة شهر رمضان الكريم وعيد الفطر المبارك داعياً الله عز وجل أن يعوده علي مصرنا الحبيبة بالخير واليمن والبركات .

كما أعرب المحافظ عن سعادته بهذا الإفتتاح والتواجد مع هؤلاء الأطفال ، مؤكداً أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لا تألو جهداً في توفير الدعم المادي والمعنوي من أجل دمج الأيتام بالمجتمع والإحساس بروح الاسرة الواحدة ، لافتاً إلي أن رعاية الأيتام وإدخال البهجة والسرور علي قلوبهم واجب وفرض علي جميع فئات المجتمع مما يحقق الإستقرار والسلام ويدفع الجميع إلي العطاء من أجل تحقيق العدالة الإجتماعية ، وخلال تفقده لسكن الأطفال وجه المحافظ بسرعة توفير سيارة ومندوب من العلاقات العامة لنقل طفل يعاني من تشوه في العظام وغير قادر علي الحركة الي أقرب مستشفي وعمل كافة الفحوصات الطبية اللازمة له لاستكمال علاجه.

هذا وقد أكدت رئيس مجلس الإدارة أن جمعية الرحمة الخيرية المشهرة برقم 1089 لسنة 2004 أُنشئت علي مساحة 175 م2 بتكلفة 4 مليون جنيه بالجهود الذاتية وتختص الجمعية بمساعدة الأسُر الفقيرة ومساعدة المرضي وكفالة الأيتام بالإضافة الي نشاط رعاية الأطفال من ذوي الاحتياحات الخاصة ، مشيرةً أن الجمعية تقوم بالاشراف علي دار الأمل بشبين الكوم لرعاية الأيتام من ذوي الإحتياجات الخاصة والتي تحتوي علي 33 طفل ذكور من 8 سنوات وحتي 18 سنة ، بالاضافة الي دار الأمل (2) بجوار موقف الشهداء بشبين الكوم وبها 22 طفل يتيم من سن 8 وحتي 18 سنة ، وكذا دار الرحمة بالبتانون وبها 20 طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة من سن 2 وحتي 8 سنوات.