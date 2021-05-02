الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العاهل السعودي يبعث رسالة خطية إلى سلطان عمان

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي في سلطنة عمان

استقبل نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عمان، فهد بن محمود آل سعيد، الأحد، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود، وذلك بحضور وزير الخارجية العماني، بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي.

وفي مستهل اللقاء سلَّم وزير الخارجية السعودي، رسالة خطية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، إلى السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان، تتعلق بالعلاقات الثنائية ودعم مجالات التعاون المشترك بين البلدين ودول المنطقة.

ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء العمانية، جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات المتنامية الوطيدة بين السلطنة والمملكة انطلاقًا من الروابط الوثيقة التي تجمع بين الشعبين، كما تم استعراض عدد من القضايا الراهنة المتعلقة بدعم مسيرة مجلس التعاون الخليجي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، أعرب الأمير فيصل بن فرحان، عن عمق العلاقات التاريخية بين السلطنة والمملكة العربية السعودية والتعاون البناء الذي يجمع بينهما، موضحًا سموه أهمية مجالات التعاون المشترك بين الجانبين في مختلف المجالات دعمًا للروابط الأخوية القائمة.

وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إلى سلطنة عمان، اليوم الأحد، في زيارة رسمية تستغرق يومًا واحدًا.

زيارة سابقة إلى الإمارات

وتأتي زيارة وزير الخارجية السعودي إلى السلطنة، عقب زيارته الرسمية الأخيرة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث التقى نظيره الإماراتي، الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان.

وجرى خلال اللقاء، عقد جلسة مباحثات رسمية تناولت العلاقات الثنائية الوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وبحث الجانبان خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والتعاون الإستراتيجي والتنسيق المشترك بينهما في مختلف المجالات، والسبل الكفيلة بدعمه وتطويره بما يعزز المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

كما ناقش الجانبن، آخر مستجدات الأوضاع والملفات في منطقتي الخليج العربي والشرق الأوسط.

وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عمق العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين الشقيقين وحرص قيادتيهما المستمر على دفع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يعود بالخير على شعبيهما.

وكالة الأنباء العمانية
وكالة الأنباء العمانية
وكالة الأنباء العمانية.PNG 1
وكالة الأنباء العمانية.PNG 1
الملك سلمان رسالة خطية سلطان عمان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان زيارة رسمية سلطنة عمان

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