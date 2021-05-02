الأحد 02 مايو 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

الافريقي للتشييد : الأمم الافريقية تسجيب لطلبات المقاولين

شركات مقاولات مصرية تدرس تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بدول إفريقية

المهندس حسن عبد العزيز
المهندس حسن عبد العزيز

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، إن بعض شركات المقاولات المصرية الكبرى تدرس تنفيذ عديدة مشروعات متعلقة بمجال المياه والصرف الصحي  والنبية التحتية بدول إفريقية.

 

 وأوضح أن شركات المقاولات المصرية تتوسع بدول القارة السمراء  لتنفيذ مشروعات عملاقة في  كافة مجالات  العمل المختلفة بالتعاون مع الحكومات المحلية والإقليمية والقطاع الخاص . 

وأكد أن هناك  استعدادات من الوزارات المصرية المعنية لإجراء زيارات رسمية لعدد من الدول الأفريقية التى تستهدف تنفيذ مشروعات بمجال المياه والصرف وبحث آليات المشاركة خلال العام الجارى، وذلك فى إطار التجهيز لطرح مجموعة من مشروعات المياه والصرف الجديدة بإفريقيا وإبداء الرغبة فى دخول الشركات المصرية .

أضاف أن الخطة التوسعية لشركات المقاولات تركز على التعاون مع الدول الأفريقية فى المشروعات التى تتعلق بتنمية البنية التحتية واستيعاب الزيادة السكانية بإفريقيا، لافتا إلى أن قطاع المقاولات المصرية يفخر بوجود شركات حكومية كبرى تتقدمها شركة المقاولون العرب تعمل فى العديد من الدول الأفريقية وتمثل الذراع الحكومى فى إفريقيا .

ونوه بأنه تم تقدم بعدد من الطلبات أمام حكومات الدول الأفريقية للحد من سيطرة شركات المقاولات الأجنبية وفى مقدمتها الشركات الصينية التى تستحوذ على غالبية الأعمال المتاحة، موضحًا أن هناك مباحثات  حول هذه الإشكاليات بغرض تمكين الشركات الأفريقية والمصرية بالحصول على مزايا للعمل بمشاريع التنمية بالقارة.

ولفت إلى أن لجنة البنية التحتية بالأمم الأفريقية وافقت على الاستجابة لمطالب الشركات المقاولات المصرية  والأفريقية والتى اشترطت إدخال شركات المقاولات الأفريقية كشريك أساسي فى كافة المشروعات مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسية التى تحصل على مشروعات فى إفريقيا، والاعتماد على استخدام مواد البناء المتاحة بإفريقيا والمصنعة محليا، والاعتماد على تشغيل العمالة الأفريقية .

وأشار إلى أن سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة  وتطبيق الاجراءات والقانونين؛ وذلك لدعم الحفاظ على مستحقات الشركات العاملة بإفريقيا، ضمن خطة شركات المقاولات المصرية التوسيع بالمشروعات بدول القارة السمراء . 

 

المقاولات تدرس مشروعات مقاولات تدرس تنفيذ مشروعات المياه والصرف المقاولات تتوسع بدول القارة السمراء شركات المقاولات تدرس تنفيذ مشروعات بالقارة

الأكثر قراءة

تبدأ بعد مغرب اليوم.. 27 نصحية من «الإفتاء» لإحياء ليلة القدر

تطورات الحالة الصحية لـ سمير غانم و دلال عبد العزيز

بعد عرضها في «الاختيار2»..تفاصيل محاكمة المتهمين باغتيال النائب العام السابق

«الإفتاء»: «الاختيار 2» ردع لمحاولات الإرهاب زرع الشقاق بين قواتنا المسلحة

«الأرصاد»: طقس الغد شديد الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاب يخلع ملابسه في «مترو السادات».. ومصدر أمني يكشف التفاصيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالرحمن

محمد عبدالرحمن يكتب: «الاختيار 2».. «الدراما الوثائقية» دون تزييف

عصام زكريا

عائلة البهجة.. سمير ودلال ودنيا وإيمى.. الحب يهزم «كورونا»

وائل لطفي

وائل لطفى يكتب: الخطيئة التي فتحت طريق «القاهرة - كابول»!

محمد الباز

د.محمد الباز يكتب: قصة العبور الكبير إلى الدولة الوطنية

صور

حفل ياسين التهامى فى الأوبرا

جنود مجهولة

مشاركة شعبية حاشدة في جنازات قتلى حادث التدافع فى جبل ميرون (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

أولمرت: استمرار استهداف الفلسطينيين لا يترك لهم خيارا سوى الانتفاضة

«الإسلامية المسيحية»: الاعتداء على المحتفلين بسبت النور عنصرية وتطرف فاضح

البرلمان العربي يدين رفض إسرائيل مشاركة أهالي القدس في الانتخابات الفلسطينية