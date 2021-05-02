شركات مقاولات مصرية تدرس تنفيذ مشروعات مياه وصرف صحي بدول إفريقية

الافريقي للتشييد : الأمم الافريقية تسجيب لطلبات المقاولين

قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات التشييد والبناء والرئيس الفخري لاتحاد المقاولين العرب، إن بعض شركات المقاولات المصرية الكبرى تدرس تنفيذ عديدة مشروعات متعلقة بمجال المياه والصرف الصحي والنبية التحتية بدول إفريقية.

وأوضح أن شركات المقاولات المصرية تتوسع بدول القارة السمراء لتنفيذ مشروعات عملاقة في كافة مجالات العمل المختلفة بالتعاون مع الحكومات المحلية والإقليمية والقطاع الخاص .

وأكد أن هناك استعدادات من الوزارات المصرية المعنية لإجراء زيارات رسمية لعدد من الدول الأفريقية التى تستهدف تنفيذ مشروعات بمجال المياه والصرف وبحث آليات المشاركة خلال العام الجارى، وذلك فى إطار التجهيز لطرح مجموعة من مشروعات المياه والصرف الجديدة بإفريقيا وإبداء الرغبة فى دخول الشركات المصرية .

أضاف أن الخطة التوسعية لشركات المقاولات تركز على التعاون مع الدول الأفريقية فى المشروعات التى تتعلق بتنمية البنية التحتية واستيعاب الزيادة السكانية بإفريقيا، لافتا إلى أن قطاع المقاولات المصرية يفخر بوجود شركات حكومية كبرى تتقدمها شركة المقاولون العرب تعمل فى العديد من الدول الأفريقية وتمثل الذراع الحكومى فى إفريقيا .

ونوه بأنه تم تقدم بعدد من الطلبات أمام حكومات الدول الأفريقية للحد من سيطرة شركات المقاولات الأجنبية وفى مقدمتها الشركات الصينية التى تستحوذ على غالبية الأعمال المتاحة، موضحًا أن هناك مباحثات حول هذه الإشكاليات بغرض تمكين الشركات الأفريقية والمصرية بالحصول على مزايا للعمل بمشاريع التنمية بالقارة.

ولفت إلى أن لجنة البنية التحتية بالأمم الأفريقية وافقت على الاستجابة لمطالب الشركات المقاولات المصرية والأفريقية والتى اشترطت إدخال شركات المقاولات الأفريقية كشريك أساسي فى كافة المشروعات مع الشركات الأجنبية متعددة الجنسية التى تحصل على مشروعات فى إفريقيا، والاعتماد على استخدام مواد البناء المتاحة بإفريقيا والمصنعة محليا، والاعتماد على تشغيل العمالة الأفريقية .

وأشار إلى أن سيتم عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة وتطبيق الاجراءات والقانونين؛ وذلك لدعم الحفاظ على مستحقات الشركات العاملة بإفريقيا، ضمن خطة شركات المقاولات المصرية التوسيع بالمشروعات بدول القارة السمراء .