كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع دراما رمضان؟

ما بين «الشابوه والعنف»

وصلت مسلسلات شهر رمضان لمحطة الحلقة العشرين، فهناك مسلسلات صعدت على عرش التريند بسبب جمل حوارية بالمسلسل، أو مشاهد عنف وغيرها.

وهناك الكثير من المشاهد والمسلسلات التى تفاعل معها الكثير من رواد مواقع التواصل الإجتماعى، نرصدها لكم فى السطور القادمة.

لحم غزال.. «مشاهد عنف برعاية الأسرة»

صورة من المسلسل

تصدر مشهد "المعلم صبحى" بمسلسل لحم غزال، والذى يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، قتل اولاد أخته منصات التواصل الإجتماعى.

ووصفت البعض المشاهد بالقاسية، والتى قد تسبب بعض الأذى للمشاهدين، خاصة انها تضرب مقولة "الخال والد" الامر الذى جعل الحلقة 21 من المسلسل في صدارة التريند.

لعبة نيوتن.. «لو عرفت مؤنس هتحبه»

لعبة نيوتن

من المشاهد التى تفاعل معها رواد مواقع التواصل الإجتماعى، حيث تزوجت الفنانة منى ذكى والتى تجسد شخصية "هنا" من الشيخ مؤنس والذى يقوم بدوره الفنان محمد فراج، على الرغم من ظهور زوجها الاول قبل إنتهاء العدة ويخبرها بأنها زوجته حتى هذه اللحظة.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعى مع المشهد الذى اعتبرة الكثيرون بانه حقيقة تحدث، فهناك الكثير يعانون من هذة المشكلة.

الإختيار 2.. «يوسف وعلياء اتجوزو خلاص»

الاختيار 2

تصدرت مشاهد الفنان أحمد مكى والفنانة اسماء ابو اليزيد بمسلسل الإختيار 2، محركات البحث، بسبب علاقة الحب التى تأثر بها الكثيرين من رواد مواقع التواصل الإجتماعى.

كما تصدرت مشاهد الزفاف بينهم عرش التريند حيث علق الكثيرين ب،"أخيرصا يوسف وعليا اتجوزوا".

كوفيد 25.. «فيروس يوسف الشريف المثير للجدل»

كوفيد 25

أستطاع مسلسل كوفيد 25 للفنان يوسف الشريف، أن يتصدر عرش التريند بمجرد عرض الحلقة الاولى، حيث يتضمن المسلسل إنتشار فيروس ينتقل عن طريق العين، ويتسبب ف الوفاة بشكل كبير.

وعلى الفور، انتشرت "شابوه يوسف الشريف" على مواقع التواصل الإجتماعى، حيث أعجب الكثيرين بالمسلسل الذى وصفه البعض معبر الى حد ما الوضع فى ظل إنتشار جائحة كورونا.