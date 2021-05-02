وزير التعليم: لا قرارات جديدة بخصوص شهاداتي الإعدادية والثانوية

علق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، علي ما يتردد عن إصدار وزارة التربية والتعليم، قرارات جديدة تخص طلاب الشهادات العامة الاعدادية والثانوية العامة.

وأكد وزير التربية والتعليم ، في تصريحات صحفيه، منذ قليل، أن ما يثار حول اعلانه لقرارات جديدة لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية العامة خلال ايام، غير صحيح.

وشدد وزير التربية والتعليم، أن هذا الكلام، عاري تماما من الصحة، وانه لا يوجد قرارات جديدة تصدرها الوزارة بشأن طلاب الشهادة الاعدادية او الثانوية العامة .



جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كانت قد اعلنت أن نهاية شهر أبريل الجاري ستكون هي نهاية العام الدراسي لسنوات النقل من رياض الأطفال حتي الصف الثاني الثانوي باستثناء الشهادتين الإعدادية والثانوية.

ويتم استكمال العام الدراسي لطلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية والامتحانات النهائية للشهادتين حسب الجداول المعلنة على أن يظل حضورهم إلى المدارس اختياريًا وعلى أن تقوم الدولة بكافة الإجراءات الاحترازية لطلاب الشهادات العامة أثناء الامتحانات التجريبية والنهائية.

تستكمل المدارس الدولية الدراسة والامتحانات حسب جداولها المخططة سابقًا مع التشديد على منح أولياء الأمور حرية الاختيار فيما يتعلق بحضور أبنائهم وأن تقتصر أيام الحضور على ٣ أيام بحد أقصى واستكمال التعلم أونلاين.



وأعربت وزارة التربية والتعليم ، عن امتنانها بمرور العام الدراسي الثاني وسط جائحة كورونا وقد استكمل الطلاب القدر الأكبر من المناهج المقررة، وأتموا قدرًا مناسبًا من التقييم للمرور إلى العام الدراسي الأعلى وهو ما لم تتمكن منه دول كبيرة حول العالم.

كما طمأنت الوزارة أولياء الأمور وطلابهم المقيدين بالشهادتين الإعدادية والثانوية، أنها تبذل كل الجهود لاتمام امتحانات الشهادتين بيسر وبإجراءات تأمينية واحترازية للحفاظ على تكافؤ الفرص وعلى صحة وسلامة الطلاب و المعلمين والإداريين، بسبب انتشار كاسحة فيروس كورونا.