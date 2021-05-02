غلق المتنزهات والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين بالشرقية

في إطار استعدادات محافظة الشرقية لاستقبال أعياد الربيع وشم النسيم والعطلات الرسمية التي أعلنتها الحكومة، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - ١٩)، والتصدى العاجل لانتشار الوباء.. أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية كتاباً دورياً لرؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري مديريات الخدمات والهيئات والشركات وكافة الجهات المعنية بتفعيل غرف العمليات الفرعية بكافة المراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات لتلقي شكاوى المواطنين، وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام والتي تعمل علي مدار الـ 24 ساعة، لمواجهة أي مشكلات أو أحداث طارئة واتخاذ ما يلزم فوراً..

وقرر محافظ الشرقية غلق جميع المتنزهات والحدائق العامة وأماكن تجمعات المواطنين ومنع إقامة أي تجمعات أو إحتفالات أو فاعليات جماهيرية.

ووجه محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء الإلتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية التي أعلنتها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا والتعامل بكل حسم مع المخالفين للإجراءات للحفاظ على صحه وسلامه المواطنين.

وأكد المحافظ على التعامل بكل حسم مع المخالفين من أصحاب الكافيهات والمقاهى والمولات التجارية التي تخالف قرارات الحكومة الخاصة بالإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، وغلقها فوراً وإتخاذ الإجراءات القانونية معها.

وأكد محافظ الشرقية على ضرورة تضافر كافة القطاعات والمديريات الخدمية بالمحافظة ( الصحة - التموين - الطب البيطري) لإتخاذ كافة التدابيرالوقائية بمناسبة أعياد الربيع وشم النسيم.

وشدد المحافظ على تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق وأماكن بيع (اللحوم - الدواجن المجمدة - الأسماك الطازجة والمصنعة والمحفوظة) والمخابز ومنافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين للتأكد من صلاحية المنتجات والبضائع للإستهلاك وضبط السلع المخالفة وغير الصالحة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وأمر المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإستمرار الحملات علي المقاهي والكافيهات والمطاعم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية بكل حزم وصرامة والإلتزام بتطبيق القرار الخاص بالمواعيد الصيفية لغلق المحال والمطاعم والمولات التجارية والورش.

وأكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور علي مدار اليوم لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية ومنع تجمعات المواطنين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وبخاصة غير الملتزمين بإرتداء الكمامة الواقية.

وقيام غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرية الصحة بصورة يومية لمتابعة الوضع الحالي لموقف توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة وكذلك أرصدة الأكسجين الطبي بالمستشفيات حتي يتثني موافاة وزارة التنمية المحلية بهذا الشأن.

وجه محافظ الشرقية إدارة المتابعه الميدانية بالمحافظة بتكثيف الحملات المفاجئة علي كافة المراكز والمدن والأحياء للتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهه فيروس كورونا وعرض تقرير يومي.