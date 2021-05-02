الأحد 02 مايو 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تقارير ومتابعات

آخر قرارات وزير التربية والتعليم للصف الثالث الإعدادي

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

تستمر عمليات البحث من قبل طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء الأمور عن آخر قرارات وزير التربية والتعليم للصف الثالث الاعدادي للإعلان عن موعد امتحانات الترم الثاني 2021 لطلاب الصف الثالث الاعدادي المنهج المقرر على الطلبة والطالبات لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني فيه.

وكان قد طالب أولياء أمور طلاب الشهادة  الاعدادية وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتخفيف المناهج للصف الثالث الاعدادي قبل عقد امتحانات الترم الثاني، وذلك أسوة بزملائهم في مراحل صفوف النقل حيث تم إلغاء امتحانات شهر مايو 2021 لهم واعتبار امتحانات شهر أبريل هي آخر امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

 

اخر قرارات وزير التربية والتعليم للصف الثالث الإعدادي

كانت آخر قرارات وزير التربية والتعليم للصف الثالث الاعدادي أن الدراسة مستمرة بنفس المناهج المقررة على طلبة الشهادة الاعدادية ومن المقرر أن ينتهي العام الدراسي 2020-2021 لطلبة الصف الثالث الاعدادى بامتحانات الترم الثاني المقرر عقدها في شهري يونيو ويوليو المقبلين مع استمرار الدراسة بشكل طبيعي سواء اونلاين او في المدارس .

 

مواعيد امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع للصف الثالث الإعدادي 

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادي الترم الثاني 2021 بالمواد التي لا تضاف للمجموع، على أن تُعقد امتحانات مواد التربية الدينية، والتربية الفنية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لطلاب الصف الثالث الإعدادي على مستوى الإدارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط) في المواعيد التالية:

ـ مادة التربية الدينية يوم الثلاثاء الموافق 18 مايو 2021.

ـ مادة التربية الفنية يوم الأربعاء الموافق 19 مايو 2021.

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موعد ظهور نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2021

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موعد ظهور نتيجة الصف الثاني الثانوي الترم الثاني 2021 وبدء الإجازة الصيفية

ـ مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات يوم الخميس الموافق 20 مايو 2021، على أن يتولى معلمي المدرسة تقدير أوراق الاجابة لهذه الامتحانات.

 

موعد امتحانات الشهادة الاعدادية الترم الثاني 

سوف تعلن جميع مديريات التربية والتعليم متمثلة في وكيل وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات الصف الثالث الاعدادى بعد اعتمادها من المحافظ والتي تبدأ مطلع يونيو 2021 لغالبية المحافظات للعام الدراسي 2020-2021.

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