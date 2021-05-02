تزداد عمليات البحث حول رابط منصة التعليم الإلكتروني جامعة المنوفية، خلال هذه الفترة، حيث يرغب العديد من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس في معرفة الدخول على المنصة، والتي تعتبر الآن من المنصات التعليمية الإلكترونية للجامعة.

بعدما قامت وزارة التربية والتعليم في ظل انتشار أزمة كورونا المستجد، بتأسيس العديد من المنصات الإلكترونية لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها، حيث تقوم الوزارة باتباع الإجراءات الوقائية من أجل حماية أفراد العملية التعليمية من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها، من التباعد الاجتماعي لتقليل عدوى فيروس كورونا.

رابط منصة التعليم الإلكتروني جامعة المنوفية



يمكن للراغبين في الدخول على منصة التعليم الإلكتروني بجامعة المنوفية، التسجيل في خلال الرابط التالي: https://menofia.education، وعقب الدخول على المنصة سيتطلب من الطالب ضرورة حصوله على اسم المستخدم وكلمة السر، ويقوم بإدخالهما حتى تتم عملية التسجيل، وفي حالة عدم توافرهما مع الطالب فيمكنه إنشاء حساب جديد على المنصة.

حيث يقوم بالضغط على كلمة إنشاء حساب، ويدخل اسم مستخدم، وكلمة السر، ويقوم باختيار الدولة، ويسجل كافة البيانات المطلوبة المتعلقة به، وبعدها سوف يكون قد أتم عملية إنشاء حساب على المنصة، ثم بعد ذلك تقوم الكلية بتفعيل الحساب ليتمكن الطالب من استخدام منصة التعليم الإلكترونية بشكل بسيط.



خدمات منصة التعليم الإلكتروني بجامعة المنوفية



تقدم المنصة العديد من الخدمات للطلاب حيث تعتبر حلقة الوصل بين أعضاء هيئة التدريس وبين الكلية، فقد يقوم الطلاب بتقلى المحاضرات من خلالها، والتواصل مع إدارة الجامعة والعاملين بها, وتوفر جميع النماذج الاسترشادية للامتحانات السابقة للطلاب، ومتابعة كل ما يدور داخل العملية التعليمية بالمنوفية.

نبذة تعريفية عن جامعة المنوفية



وبعد توضيح رابط منصة التعليم الإلكتروني جامعة المنوفية ، للطلاب، يشار إلى أن جامعة المنوفية تأسست في مدينة شبين الكوم عام 1976، وكانت في بداية الأمر تضم 4 كليات فقط هم: كلية الزراعة والهندسة والهندسة الإلكترونية والتربية، ومع الوقت تطورت، ووفقا لخطتها التطويرية المستمرة أصبحت تضم 13 كلية ومعهد واحد فقط، يلتحق بها أكثر من 9560 طالبا وطالبة سنويا، مع تقديم خدمات متميزة للطلاب.