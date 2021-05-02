«مؤشر خطر».. «الصحة» تُحذر: المدخنون أكثر عرضه لمضاعفات كورونا عند الإصابة

أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المدخنين أكثر عرضه للإصابة بالمضاعفات الخطيرة لفيروس كورونا المستجد.

وأشارت الصحة، إلى أنه عندما يصاب المدخن بفيروس كورونا؛ فإنه يصبح أكثر عرضه للإصابة بالمضاعفات الخطيرة للفيروس.

ونوهت بأن شهر رمضان يعد فرصة جيدة للإقلاع عن التدخين، للوقاية من مخاطره خلال جائحة كورونا.

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن لقاح فيروس كورونا آمن وفعّال ويحفز جهاز المناعة على تكوين أجسام مضادة لحماية الجسم من الإصابة بالفيروس في المستقبل.

ولفتت إلى أنه يمكن حجز اللقاح من خلال زيارة الموقعة الإلكتروني www.egcovac.mohp.gov.eg ، أو التوجه لأقرب وحدة صحية "للمواطنين الذي يواجهون صعوبة في التسجيل إلكترونيًا"، وللاستفسار يجب الاتصال على الخط الساخن: ١٥٣٣٥

يذكر أن وزارة الصحة والسكان قد ناشدت المواطنين في حال أي ظهور أعراض مرضية لفيروس كورونا الالتزام بتطبيق العزل الذاتي في المنزل والتوجه إلى أقرب مستشفى تابعة لوزارة الصحة و السكان، أو الاتصال مباشرة بالخط الساخن "105" للاستفسارات عن فيروس كوروونا، كما لفتت إلى أهمية متابعة مرضى العزل المنزلي لحالتهم الصحية على الرقم "1440" ، مؤكدة أن تلك الخطوط تتميز بتقديم استشارات طبية دقيقة وسريعة للمواطنين.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 228584 من ضمنهم 171542 حالة تم شفاؤها، و 13402 حالة وفاة.