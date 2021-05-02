الثلاثاء.. لجان الشيوخ تبدأ مناقشة قانون العمل الجديد

تبدأ لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ مناقشة قانون العمل الجديد الثلاثاء المقبل، بعدما أحال مجلس النواب مشروع القانون لمجلس الشيوخ.

وكان مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة قد ناقش مشروع قانون العمل إلا أنه لم يقر بشكل نهائي وناقشته لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الحالي، وأضافت بندًا جديدًا يتعلق بالعمل عن بعد فيما يؤكد النواب أن القانون سيحقق استقرار للعاملين ولأصحاب الأعمال، كما سيحد من الاحتجاجات العمالية بتفعيل دور المحاكم العمالية وتسريع إجراءات الفصل في الدعاوى العمالية.

وقال عبد الفتاح يحيي، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس إضافة مقترح جديد لقانون العمل الجديد بحيث يتم ضم العمال عن بعد – الأون لاين- لمظلة القانون وتوفير حماية تأمينية لهم خاصة في ظل التطورات التي تشهدها الساحة من تغيرات كبيرة في طريقة التشغيل بعد انتشار جائحة كورونا وما تطلبه الأمر من تحويل عدد من الأعمال للعمل عن بعد ضمن إجراءات الوقاية من تفشي الفيروس ، مشيرًا إلى أن مجلس النواب أرسل مشروع قانون العمل الجديد لمجلس الشيوخ لابداء الرأي فيها ثم يعود مرة أخرى لمجلس النواب تمهيدًا لإقراره.

وأشار أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات لـ" الدستور" إلى أن قانون العمل الجديد سيحقق الأمان الوظيفي والاستقرار للعمال وأصحاب العمل ليكون هناك تنمية حقيقية ودفعة للإنتاج وتحقيق طفرة اقتصادية، لافتًا إلى أن مشروع القانون ألغى "استمارة 6" وهي من أبرز المكتسبات التي تحققت ، كما حدد القانون دائرة قضائية مختصة بالقضايا العمالية ويكون الفصل في النزاعات التي تقدم لها في غضون 24 ساعة.

وأكد يحيي ، أن مشروع القانون حدد 3 أنواع من العقود ، إما دائمة أو محددة المدة أو مؤقتة لمنع أي نزاعات محتملة قبل حدوثها باتفاق العمال وأصحاب العمل، وتحديد ساعات العمل، ووضع ضوابط لتشغيل النساء ومنحهم حقوق جديدة بتخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، وعدم جواز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

كما نصت على أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها عن ساعة، ويراعي في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.

من جانبه قال عمرو عزت، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس النواب، ستبدأ الثلاثاء المقبل بمناقشة قانون العمل الجديد الذي كان مجلس النواب في دورته البرلمانية السابقة قد ناقشه لكنه لم يعرض على الجلسة العامة لإقراره، فيما أعاد مجلس النواب الحالي مناقشة القانون وأرسله لمجلس الشيوخ تمهيدًا لإقراره.

وأضاف وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، إن اللجنة ستبحث مشروع القانون المقدم وستقدم عليه تعديلات أو يمكن طرح مشروع قانون موازى من مجلس الشيوخ، مشددًا على أن الهدف الأول هو الحفاظ على حقوق العمال وإصدار قانون دستوري .

وأكد عزت، أن من بين البنود ذات القبول المبدأي هي المادة المتعلقة بتفعيل دور المحكمة العمالية وتسريع إجراءات الفصل في النزاعات العمالية، مما سيسهم في حل الخلافات داخل دائرة العمل وسيحد من الاحتجاجات العمالية، كما رحب بتحديد ساعات العمل وإلغاء استمارة 6 التى كانت تتخذ كمطية للفصل التعسفي ، وبهذا يكون القانون حظر الفصل التعسفي .

ونوه، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، إلى أن المقترح الخاص بوضع ضوابط للعمل عن بعد " الأون لاين"ضروري في الوقت الراهن ويتطلب أن يكون هناك مظلة تأمينية وغطاء قانوني للعاملين بهذه الطريقة، كما يجب أن يخضع للاتفاق المسبق بين العمال وأصحاب الأعمال.