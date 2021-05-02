الأحد 02 مايو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة 4 في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بميت غمر

مشاجرة
مشاجرة

أصيب 4 أشخاص في مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في قرية سنتماي التابعة لمركز ميت غمر في محافظة الدقهلية.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن الدقهلية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة ميت غمر من إدارة شرطة النجدة بحدوث مشاجرة بقرية سنتماي دائرة مركز ميت غمر.

انتقال ضباط المباحث إلى مكان البلاغ والقبض على المتهمين 

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ والفحص تبين أن طرفي المشاجرة كل من طرف أول "السعيد.أ.ا." (31 عاما-عامل)،  مصابا بجرح قطعي بالرقبة وآخر بالعضلات والأوردة والشرايين للرقبة، ووالد زوجته "صالح.س.ل." (53 عاما-فلاح)، مصابا بجرح قطعي بفروة الرأس، وطرف ثان “تامر.ك.م.” (41 عاما-عامل)، مصابا بقطع بوتر إبهام اليد اليمنى، وشقيقه حسام (38 عاما- حلاق)، مصابا بجرح قطعي بفروة بالرأس وجميعهم يقيمون قرية سنتماي دائرة مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

وكما تبين أن سبب المشاجرة حدوث مشادة كلامية بين الطرفين تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها كل منهم على الآخر بالضرب بالأيدي وآلة حادة سكين بحوزة كل من الأول والثالث وإحداث ما بهم من إصابات لوجود خلافات بينهم بسبب الجيرة ولهو الأطفال بالشارع.

فيما تم ضبط طرفي المشاجرة والألات المستخدمة في المشاجرة، وبمواجهتهم تبادلوا الاتهام فيما بينهم لذات الخلافات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8033 جنح مركز ميت غمر وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

وأمام النيابة تبادل المتهمين الاتهامات فيما بينهم وكل منهما يلقى الاتهام على الآخر أنه سبب المشاجرة ومن بدء فى المشاجرة أولا وإحداث الإصابات للآخر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8033 جنح مركز ميت غمر.

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