رئيس مياه القناة: إصلاح الكسور المفاجئة بشبكة المياه في 3 قطاعات

قال اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأحد، إن مهندسو وفنيو وعمال الشركة انتقلوا بشكل فورى حينما تلقينا بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه خلال 24 ساعة الماضية، في القطاعات الثلاثة السويس، والإسماعيلية، بورسعيد، وتم الانتهاء من إصلاحها في وقت قياسى، مشيرا إلى أنه تابع لحظة بلحظة عمليات الإصلاح التي تم الانتهاء منها، وذلك للعمل الدائم لتقديم خدمات متميزة وأفضل للمواطنين.

وأضاف اللواء عصمت، أنه أصدر تعليمات مشددة بالتجاوب الفورى والسريع مع الأعطال والكسور المفاجئة في شبكات وخطوط المياه، وتوفير كافة المعدات للانتهاء من الإصلاحات فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة، الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد.

وأكد اللواء عبد الحميد عصمت، علي إصلاح خط مياه 6 بوصة بخط طرد محطة مياه ابوعياد، وإصلاح كسر خط مياه 10 بوصة بمنطقة ابوعياد، كما تم إصلاح كسر خط 10 بوصة بمنطقة طريق المعاهدة، وإصلاح وصيانة محبس 10 بوصة في مثلث مدينة المستقبل، وإصلاح كسر 4 بوصة PVC بقرية الواصفية، وإصلاح كسر 4 بوصة بمنطقة شارع المعهد الديني، وإصلاح كسر 10 بوصة علي ترعة ابوعياد، وإصلاح كسر 10 بوصات PVC علي طريق المستقبل الواصفية، وإصلاح كسر 10 بوصة بقرية العطارة.

كما تم الانتهاء من إصلاح كسر في خط مياه 2 بوصة خلف الشهر العقاري بالقنطرة شرق، وتم إصلاح كسر 2 بوصة بمنطقة عزبة ناصر بالقنطرة شرق، كما تم أصلاح كسر في خط مياه 10 بوصة المغذية للمنطقة الصناعية بالقنطرة شرق، وتم الانتهاء من أصلاح كسر خط مياه 2 بوصة بجوار العمارة رقم 16 مساكن مبارك بمدينة المستقبل.

وعلى جانب أخر أوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتم عمل غسيل لشبكات مياه الشرب بصورة دورية بحضور فريق الشبكة والمعمل، والسلامة والصحة المهنية، ومراقب صحة، ويشرف عليها مجموعة من المتخصصين الكيميائيين، ويتم فتح المحبس وعمل محضر تضامنى بذلك، مضيفا أن عملية غسيل الخزانات العلوية تمر بعدة مراحل من غسيل وتعقيم، وايضا غسيل شبكات المياه بفتح محابس الغسيل وضخ المياه خلال الشبكة، ثم أخذ عينات للتأكد من أن المياه مطابقة للنسبة المسموح بها في قرار وزارة الصحة.