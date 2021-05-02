انتفاضة عالمية.. روسيا تنتج أول لقاح للحيوان ضد كورونا

لمواجهة مخاطر إصابة الإنسان والحيوان

يوم بعد يوم تزداد مخاطر انتقال فيروس كورونا من الإنسان للحيوان ومن ثم تحوره لسلالة أخطر وأسرع انتشاراً بين الإنسان لذا حذر المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، أصحاب الحيوانات الأليفة من أنه يمكن اصابة قططهم وكلابهم بفيروس كورونا"COVID-19 "، ولكن من غير المحتمل أن تصيب الحيوانات البشر، وذلك بعد تسجيل إصابة قطتين بفيروس كورونا كانوا مخالطين لإشخاص حاملين أو مصابين بالفيروس.

وأكد المسئولون في مراكز مكافحة الامراض الأمريكي أنه حتى الأن لا يوجد دليل على أن الحيوانات تلعب دوراً رئيسياً في انتشار فيروس كورونا بين البشر؛ بل كل البيانات تشير لإنتقال الفيروس من الإنسان للحيوانات ولكنه يظل خطراً منخفضاً.



وطبقاً للإحصائيات حول العالم فإنها تشير الى إصابة نحو 187 من الحيوانات الاليفة في 22 دولة بفيروس SARS-CoV-2"، دون أن تشمل هذه الأرقام مزارع حيوانات المنك" والتي سجلت ارتفاعا ملحوظا في معدلات الإصابة مما شكل خطورة على الإنسان وأتهذت العديدمن الدول قرار بإعدام هذا الحيوان لما يشكله من تهديد على صحة الأنسان.

ولمزيد من حماية الإنسان والحيوان من خطر الإصابة بفيروس كورونا وحرص الدول على تلقي مواطنيها للقاح كورونا أعلن المركز الفيدرالي الروسي لصحة الحيوان، عن إنتاج أول دفعة في العالم من لقاحات كورونا مخصصة للحيوانات؛ تضم 17000 جرعة من لقاح كورونا؛ بعد أن أظهرت التجارب قدرته على إنتاج أجسام مضادة لمرض كوفيد-19 في الكلاب والقطط والثعالب وحيوانالمنك الذي شهد إصابة بالالاف العام الماضي وإضطرار لكثير من الدول لإعدامه.

وقالت الهيئة إن اللقاح سيكون قادرا على حماية الأنواع المعرضة للخطر ومنع حدوث طفرات للفيروس؛ على أن يتم توريد أن الدفعة الأولى إلى عدة مناطق روسية، مضيفة أن شركات من ألمانيا واليونان وبولندا والنمسا وكازاخستان وطاجيكستان وماليزيا وتايلاند وكوريا الجنوبية ولبنان وإيران والأرجنتين أبدت اهتمامها بشراء اللقاح.

في هذا السياق تقول دكتورة نهلة عبد الوهاب استاذ المناعة والفيروسات إن خطورة الحيوانات المنزلية خلال فترة كورونا تنبع من كونها قد تسبب ضعف مناعة الأطفال وكبار السن نتيجة ما تحمله من جراثيم قد تسبب حساسية مزمنة لدى البعض؛ وليس خطر نقل الفيروسللإنسان وهو لم تثبته الأبحاث والتجارب حتى الأن؛ مؤكدة أنه في حال إصابة اي إنسان بفيروس كورونا ولديه حيوان أليف فعليه مجموعة منالخطوات أو الإجراءات لحماية نفسه أولاً ثم الحيوان؛ وأولى هذه الخطوات هو العزل في غرفة منفرداً وعدم الأختلاط والالتزام بكافة خطوات العزل المنزلي؛ كذلك في حال حدوث العكس وإصابة الحيوان يجب عزله بعيداً عن باقي أفراد الأسرة وتلقي العلاج المناسب بعد إستشارةالطبيب البيطري.

وتوضح نهلة أن خطورة الحيوانات الأليفة بالمنزل ليس نقل الفيروس للإنسان وإنما أيضاً نقله للحيوانات الأخرى فعادة ما تتم الزيارات المنزلية للأقارب وأصطحاب الحيوانات الاليفة الخاصة بهم وهو اختلاط الحيوانات ببعضهم البعض واتساع دائرة العدوى فمن طبيعةالحيوانات الاليفة حب المداعبة والاحتضان والتقبيل أو اللعق لذا يجب تجنب مشاركة الطعام أو الفراش مع حيوانك الأليف وتجنب كل هذهالعادات موضحه أنه لا خوف من نقل الفيروس من الحيوانات إلى البشر طالما يحصل على تطعيماته الدورية بشكل منتظم ويتم تحصينهوغذاءه بشكل سليم.



أيضاً من أهم التحذيرات التي يجب على مربي الحيوانات من الالتزام بها هو عدم مخالطة حيوانك الاليف مع اخرون خارج المنزل منعاً لنقل فيروسات أو أمراض بحسب دكتورة نهلة عبد الوهاب.



وتضيف استاذ المناعة بحامعة القاهرة أن انتقال الأمراض بين الإنسان والحيوان أمر طبيعي، وتسمى بالأمراض المشتركة، وهناك أمراض عامة تنتقل من كل منهما للآخر، ومنها أمراض خاصة بالحيوان وتنتقل للإنسان أو العكس، من أمثلة ذلك الفطريات والديدان ونوع من أنواعالجرب، وفي المقابل هناك أمراض خاصة بالحيوان لا تنتقل للإنسان وكذلك أمراض خاصة بالإنسان لا تنتقل للحيوان.

أضافت أنه لا يوجد دليل على أن الحيوانات الأليفة تحمل فيروس كورونا على جلدها أو شعرها، ومن المهم أيضاً عدم مسحها أو غسلهابالمطهرات الكيميائية.