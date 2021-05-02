دعاء العشر الأواخر من رمضان 2021

تصدر دعاء العشر الاواخر من رمضان 2021، مؤشرات البحث خلال هذه الساعات، حيث نعتبر في أخر أيام المغفرة، فأوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران، حيث تعد فرصة عظيمة لمحو الذنوب والخطايا، ويتقرب الناس إلى الله في هذه الأيام حيث حثنا الرسول على اغتنامها، ففيها ليلة القدر، وتعد من أفضل ليالي الشهر، حيث أكد الرسول أنها خير من ألف شهر.

دعاء العشر الاواخر من رمضان 2021



حرص سيدنا رسول الله على تحرى الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المعظم، التي وصفها الرسول بأنه عتق من النيران، حيث حثنا على دهاء" اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا" كما يستطيع المؤمن أن يدعو الله بما يجول في خاطره، وما فيه صلاحه في الدنيا والآخرة، فالدعاء عبادة جعلها الله لعباده، حيث قال :"ادعوني استجب لكم إني قريب مجيب الدعاء" لما للدعاء من مكانة كبيرة عند الله تبارك وتعالى.

الدعاء ليس مشروطا في تلك الأيام بأدعية معينة، ولكن شرعيتنا الغراء أعطتنا بعض الأدعية التي فيها الخير والصلاح الذين يرغبون في الأدعية التي وردت في القرآن والتي تجمع بين صلاح الحال والرزق والعفاف والرضا في الدنيا والآخرة ومحو الخطايا والذنوب والستر.

ويمكن للمسلم الذي يرغب في مناجاة ربه أن يدعو بهذه الأدعية، والتي لعل أبرزها:

"اللهم أجرنا من النار، واعف عنا، وتجاوز عن سيئاتنا، وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا كريم يا جبار".

"اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، وثبتنا عند السؤال، وارحم موتانا واغفر للمسلمين الأحياء منهم والأموات".

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اللهم اجعل أيامنا عامرة برضاك وأنر قلوبنا بنور الإيمان، ولا تدع لنا ذنب إلا غفرته ولا هم إلا فرجته ولا دين إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين".



"اللهم اجعل قبورنا روضة من رياض الجنة ولا تجعلها حفرة من حفر النيران يا رب".



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"اللهم ارزقنا من خيرك وجود علينا من خزائن رحمتك الواسعة، وارزقنا الفردوس الأعلى يا رب العالمين".



"اللهم إنا نسألك السعادة في الدارين، اللهم هون علينا سكرات الموت، وارفع عنا البلاء والوباء، وأعز الإسلام والمسلمين، وانصرنا إخواننا في كل مكان يا رب العالمين".