المتهم بقتل شاب بسبب هاتف محمول بحلوان: «كان بيطاردني وسب أمي»

لعدم دفع الثمن المتفق عليه

استمعت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأحد، الى أقوال عاطل متهم بإطلاق النار على شاب بسبب هاتف محمول بمنطقة كفر العلو.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أنه اشترى من المجني عليه هاتف محمول، واتفق على دفع ثمنه عقب أسبوع ولكنه لم يستطع تنفيذ الاتفاق، وأوضح أن المجني عليه كان يطارده بسبب الأموال، ويوم الواقعة ذهب لمنزله وألقى عليه حجارة وسب والداه فغضب وأطلق عليه النيران .

- قرارات النيابة

كانت النيابة قد قررت تشريح جثة المجني عليه وإعداد تقرير حول الواقعة، والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وجاء في مناظرة النيابة أن المجني عليه شاب في العقد الثالث من العمر، مصاب بطلق ناري في الصدر أسفر عن الوفاة في الحال.

- تفاصيل الواقعة



كان المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، قد تلقى إشارة من المستشفى العام، باستقبال جثة "ي. ع"، 20 سنة، مصابا بطلق ناري، و على الفور انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد الدالي، معاون مباحث حلوان، لموقع الحادث وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "أ. س"، وشهرته أبو حلاوة، 33 سنة، ومقيم بمنطقة كفر العلو.

- اعترافات المتهم



وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكنت مباحث حلوان من ضبط المتهم والسلاح المستخدم وتبين أنه فرد خرطوش محلي الصنع، وبمناقشة المتهم تبين انه قام بأخذ هاتف محمول من الضحية، وماطله في دفع ثمنه فنشبت بينهما مشاجرة، وقام بقتله.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبعرض المتهم على النيابة العامة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.